在今天（24日）下午的外交部例行记者会上，有澳大利亚媒体记者再次就涉疆问题提问。

对此，外交部发言人华春莹表示，首先，现在包括澳大利亚在内的一些国家，你们和美国的这些盟友们对中国涉疆问题的指责完全是基于谎言，包括澳大利亚所谓的“战略研究所”，他所扮演的角色大家都是非常清楚的。如果一个国家的政府、领导人不相信2500万新疆各族人民的真实的心声和他们的实际情况，而选择去听信个别的反华势力出于遏制、打压中国发展而编造的弥天大谎、世纪谎言来对中国进行指责。你认为这样的现象是允许存在的吗？所以，包括澳大利亚在内的这几个国家对中国涉疆问题的指责是世纪谎言！

华春莹指出，而对于澳大利亚来说，你是澳大利亚人，你应该清楚澳大利亚历史上对你们的土著人是不是有过屠杀的同化的政策？前一阵澳大利亚军人在阿富汗犯下的那些罪行是不是事实？你们澳大利亚国防部自己有报告，中方是坚持不干涉别国内政的做法；但是，如果澳大利亚没有反思、没有正视自己的问题、自己的错误，却基于谎言、谣言、虚假信息对中国妄加指责，我们为什么不可以指出来澳大利亚的错误？如果你们有足够的自信，如果你们没有犯过这些问题，心虚什么？

华春莹还强调，我们列举的那些都是实实在在的、是事实，而现在包括澳大利亚、加拿大在内的一些国家，对中国新疆进行的无端指责，完全是基于谎言和谣言，这两个是性质完全不同的事情，没有任何可比性。

你们国家的有一些政客说是“基于可信的信息”，但是中方说的不可谓不多，事实摆的不可谓不充分，而且新疆各族人民欢乐、平静、祥和的那种笑脸不可谓不真实。但是，这几个国家宁愿相信几个人编造的谎言，不愿意听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿意正视新疆地区发展进步的基本事实——这只能证明他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出一个所谓的新疆问题，来破坏新疆地区的安全稳定，阻碍中国的发展壮大。这必然将遭到中国人民的坚决反对，也得不到世界上理性和正义人士的支持。

最后，华春莹说：“所以，我觉得现在你们应该做的是停止纠缠这个问题，而真正去反思自己的问题。如果人拿着放大镜老去照别人而不照自己，永远进步不了！”（总台央视记者 吴汶倩 杨毅）

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