人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

华春莹回击澳媒记者：如果人拿着放大镜老去照别人而不照自己，永远进步不了！

2021年03月25日14:28 | 来源：央视新闻客户端
小字号

在今天（24日）下午的外交部例行记者会上，有澳大利亚媒体记者再次就涉疆问题提问。

对此，外交部发言人华春莹表示，首先，现在包括澳大利亚在内的一些国家，你们和美国的这些盟友们对中国涉疆问题的指责完全是基于谎言，包括澳大利亚所谓的“战略研究所”，他所扮演的角色大家都是非常清楚的。如果一个国家的政府、领导人不相信2500万新疆各族人民的真实的心声和他们的实际情况，而选择去听信个别的反华势力出于遏制、打压中国发展而编造的弥天大谎、世纪谎言来对中国进行指责。你认为这样的现象是允许存在的吗？所以，包括澳大利亚在内的这几个国家对中国涉疆问题的指责是世纪谎言！

华春莹指出，而对于澳大利亚来说，你是澳大利亚人，你应该清楚澳大利亚历史上对你们的土著人是不是有过屠杀的同化的政策？前一阵澳大利亚军人在阿富汗犯下的那些罪行是不是事实？你们澳大利亚国防部自己有报告，中方是坚持不干涉别国内政的做法；但是，如果澳大利亚没有反思、没有正视自己的问题、自己的错误，却基于谎言、谣言、虚假信息对中国妄加指责，我们为什么不可以指出来澳大利亚的错误？如果你们有足够的自信，如果你们没有犯过这些问题，心虚什么？

华春莹还强调，我们列举的那些都是实实在在的、是事实，而现在包括澳大利亚、加拿大在内的一些国家，对中国新疆进行的无端指责，完全是基于谎言和谣言，这两个是性质完全不同的事情，没有任何可比性。

你们国家的有一些政客说是“基于可信的信息”，但是中方说的不可谓不多，事实摆的不可谓不充分，而且新疆各族人民欢乐、平静、祥和的那种笑脸不可谓不真实。但是，这几个国家宁愿相信几个人编造的谎言，不愿意听取2500多万新疆各族人民的共同心声；宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿意正视新疆地区发展进步的基本事实——这只能证明他们并不在乎什么是真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出一个所谓的新疆问题，来破坏新疆地区的安全稳定，阻碍中国的发展壮大。这必然将遭到中国人民的坚决反对，也得不到世界上理性和正义人士的支持。

最后，华春莹说：“所以，我觉得现在你们应该做的是停止纠缠这个问题，而真正去反思自己的问题。如果人拿着放大镜老去照别人而不照自己，永远进步不了！”（总台央视记者 吴汶倩 杨毅）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部