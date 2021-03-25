【印度尼西亚】维罗妮卡

如果中国和印尼双方做出正确的努力，多年之后回看，新冠肺炎疫情或许是一个助推中国和印尼两国关系推向新阶段的新机遇。

2020年，全球新冠肺炎疫情影响了中国与大多数东盟国家之间的经贸往来，各国因为疫情防控而封锁边境造成了海运和空运的中断，影响了供应链和物流网络。但与此同时，印尼与中国乃至东盟与中国之间的关系也出现了一些积极的发展，中国和东盟在疫苗的研发和生产方面紧密合作，中国已经向印尼、菲律宾等东盟国家提供了新冠疫苗，并支持印尼建设成为东南亚疫苗生产中心。

我们不知道新冠疫情究竟会持续多久，因此在疫情期间乃至后疫情时代，全球各国都会重视卫生健康问题，印尼与中国两国政府也应如此，双方必须加强卫生部门的合作，使印尼乃至东盟能够摆脱疫情的负面影响。除此之外，两国还应保持已建立的双边经贸合作势头，增强互信，共同应对各种负面问题。

2020年以来，印尼政府为控制疫情进行了大规模社交隔离，很多企业和工厂被迫停工停产，疫情凸显了印尼投资环境的负面问题，降低了投资者的信心，印尼经济在2020年已经出现技术性衰退。为了应对这些严峻问题并刺激经济，印尼总统佐科优先考虑激活中小企业和劳动力密集型产业，大力发展制造业和现代服务业，并升级基础设施以连接产地和市场，将资源依赖型经济转型为商品经济。为了实现这些优先事项，佐科总统与去年年底签署颁布《就业综合法案》，简化了行政程序和法律法规，以刺激市场创造就业。为了实现上述目标，印尼政府必须努力改善国内商业环境，以吸引包括中国在内的更多外国资本在制造业和基础设施方面的投资，改善地方政府民众同外国投资者之间的关系，营造稳定的社会投资环境。

与之相呼应的是，印尼是受益于“一带一路”倡议的国家之一，借助“一带一路”倡议，印尼可以弥补现有基础建设短板，实现经济发展的目标。中国提出的“一带一路”倡议为沿线国家基础设施建设提供了机遇，这对于带路沿线发展中国家的经济至关重要。除了响应“一带一路”倡议到海外投资的中国国有资本，中国其他商业资本则更多地投资到印尼的商务和互联网服务领域，他们通过创造就业、转让技术以及帮助发展优质供应链，为印尼经济繁荣做出了贡献。特别是在印尼的电信其他高科技领域，佐科政府仍然缺乏品质可靠的基础设施，如果中国投资者愿意在这方面同印尼进行合作，不仅印尼可以建成覆盖全国的高速电信系统，中国企业也可以以点带面，为其他东盟国家的电信建设领域进行示范推广。

新冠疫情并未削弱“一带一路”倡议的推进速度，相反，印尼等沿线国家都尽力在“一带一路”倡议下同中方建立更紧密的合作关系。参与“一带一路”倡议的国家不仅可以获得来自中方的基础建设和大型工业投资，还可以借鉴中国的发展经验，结合目前的网络高科技发展打造适合本国的智慧解决方案。

改善区域和多边国际体系是印尼和中国应该共同完成的一项任务。印尼支持中国提出的宏伟构想，其中包括“一带一路”倡议、亚投行和上海合作组织。通过将这些倡议与东盟国家有关的倡议（例如东盟地区论坛，东盟国防部长会议和东亚峰会）相结合，双方可以实施共同的想法和计划，以实现对受到疫情影响人民的巨大利益。

中国大力提倡的“和平共处五项原则”正是在印尼万隆提出，中国和印尼两国建立外交关系已有70年的悠久历史，虽然中间有一定波折，但两国依然相互尊重和相互信任，倡导通过对话途径解决问题。在后疫情时代，两国有望进一步加强关系，促进世界和平。印尼将支持并与中国合作，共同构建人类命运共同体。

（作者系印度尼西亚战略与国际研究中心中国研究部主任、政治学博士。原文标题《印中合作可以成为印度尼西亚的繁荣之路》，人民网记者张杰编译）

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