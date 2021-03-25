人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅会见海合会秘书长纳伊夫

2021年03月25日13:40 | 来源：新华网
小字号

新华社利雅得3月24日电 当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在沙特阿拉伯利雅得会见海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长纳伊夫。

王毅表示，今年是海合会成立40周年，40年来，海合会为促进成员国经济社会发展发挥了重要作用，成为中东海湾地区最具活力的地区组织。今年也是中国同海合会建立关系40周年，双方关系过去40年来取得长足进展，正站在新的历史起点上。中方愿以双方建立关系40周年为契机，探讨提升中海关系水平，从长远和战略角度加强双方相互支持，坚定维护各自国家主权，深化各领域互利合作。希双方早日完成中海自贸协定谈判，助力海合会成员国克服全球经济下行压力，尽早实现经济复苏。中方愿同海合会加强抗疫合作，构建卫生健康共同体。作为海合会的好朋友，中国愿为维护地区安全发挥建设性作用。此次中方提出实现中东和平稳定的五点倡议，相信将得到海合会支持。

纳伊夫表示，海合会同中国关系建立在相互信任和相互尊重的基础上。无论是海合会还是成员国，都高度赞赏同中国的战略合作。海方愿同中方携手同行，共创未来。中国在海合会重启自贸协定谈判的名单上居于首位，希双方尽快完成谈判，加强数字经济和高新技术领域合作，实现互利共赢。海方支持中方抗疫努力，希学习借鉴中方疫情防控先进经验。海方高度赞赏并欢迎中方为维护中东地区和平稳定发挥重要作用，愿同中方就此进一步加强合作。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部