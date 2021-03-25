新华社利雅得3月24日电 当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在沙特阿拉伯利雅得会见海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长纳伊夫。

王毅表示，今年是海合会成立40周年，40年来，海合会为促进成员国经济社会发展发挥了重要作用，成为中东海湾地区最具活力的地区组织。今年也是中国同海合会建立关系40周年，双方关系过去40年来取得长足进展，正站在新的历史起点上。中方愿以双方建立关系40周年为契机，探讨提升中海关系水平，从长远和战略角度加强双方相互支持，坚定维护各自国家主权，深化各领域互利合作。希双方早日完成中海自贸协定谈判，助力海合会成员国克服全球经济下行压力，尽早实现经济复苏。中方愿同海合会加强抗疫合作，构建卫生健康共同体。作为海合会的好朋友，中国愿为维护地区安全发挥建设性作用。此次中方提出实现中东和平稳定的五点倡议，相信将得到海合会支持。

纳伊夫表示，海合会同中国关系建立在相互信任和相互尊重的基础上。无论是海合会还是成员国，都高度赞赏同中国的战略合作。海方愿同中方携手同行，共创未来。中国在海合会重启自贸协定谈判的名单上居于首位，希双方尽快完成谈判，加强数字经济和高新技术领域合作，实现互利共赢。海方支持中方抗疫努力，希学习借鉴中方疫情防控先进经验。海方高度赞赏并欢迎中方为维护中东地区和平稳定发挥重要作用，愿同中方就此进一步加强合作。

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