人民网北京3月25日电 （记者谢佳宁、刘歌）古巴驻华使馆3月24日举行新闻发布会。古巴驻华大使佩雷拉介绍了古巴抗击新冠肺炎疫情的相关情况，并对中国的支持表示感谢。

佩雷拉表示，中国的抗疫经验帮助古巴提前做好了应对疫情的准备。“在疫情防控期间，100多家中国企业和单位捐赠物资支援古巴，我希望向他们表示感谢，他们帮助古巴在面临美国封锁情况下依然可以坚持抗疫。”

佩雷拉说，截至3月23日，古巴新冠肺炎病例治愈率达94%，死亡率为拉美和加勒比地区国家中最低。面对美方的持续阻挠，古巴在有效抗击疫情的同时开展国际援助。古巴是拉美第一个研制出新冠疫苗的国家，已研发出5款候选疫苗。超过20万古巴人已接种疫苗，预计到今年8月，古巴就能生产出足够实现群体免疫剂量的疫苗。古巴的新冠疫苗生产能力，不仅可以满足自身需求，还可以向其他国家提供疫苗。

佩雷拉介绍说，古巴在抗疫药物和疫苗研发方面很早就得到了中国的帮助。目前，古巴和中国正在合作开展一款新冠疫苗的研发。古巴赞赏中国为包括拉美国家在内的发展中国家提供疫苗援助或对这些国家出口疫苗。古巴愿和中国一道共同推动全球疫苗合作，促进国际旅游业和人员流动早日恢复。

针对近期美西方国家制造散布谎言，肆意攻击抹黑中国治港治疆政策，佩雷拉指出，在中国共产党的领导下，中国实现了社会发展和进步，在脱贫攻坚、抗击疫情等方面取得了重大成就。美西方国家对中国治港治疆政策的抹黑完全是出于政治动因。古巴坚决反对任何外部势力插手干涉中国内政。

他强调，恰恰是这些批评中国在新疆实施“种族灭绝”的国家，在人类的发展历程中，曾经实施过“种族灭绝”。此外，与中国坚持“人民至上、生命至上”相比，那些频频批评中国的国家，其自身医疗卫生系统却在疫情期间崩溃。

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