人民网里约热内卢3月24日电 （记者吴杰）3月24日，“全球数字化人才培训计划”合作谅解备忘录签字仪式在线上举行，阿里巴巴集团副总裁张宇、哥伦比亚科创中心Ruta N执行主席费尔南德斯分别代表双方签署。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥驻华大使蒙萨尔韦、阿里巴巴全球数字人才联盟秘书长周涌等出席活动并致辞。

蓝虎大使指出，去年7月哥出口、旅游和投资促进局（Procolombia）发布中国电子商务指南时，就曾提出希望有更多像阿里巴巴、京东等优秀的中国电商企业来哥扎根发芽，今天这一希望变成了现实。阿里巴巴和Ruta N的强强合作，开拓了中哥合作新领域。“授人以鱼，不如授人以渔”，希望这一合作能将中国探索出来的数字经济理念及模式分享给哥伦比亚，为哥方培养跨境电子商务骨干人才和种子人才。

“全球数字人才项目”旨在激励全球年轻人参与到数字化转型的浪潮中，通过接受数字经济创新创业教育，推广普惠发展的理念，推动全球数字经济发展。Ruta N位于哥第二大城市麦德林，是该市政府与当地企业共同成立的非营利公共机构，旨在通过营商环境、人才、企业网络等方面建设，将麦德林打造为拉美创新创业中心。

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