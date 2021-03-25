3月19日，人权理事会第46届会议举行《德班宣言和行动纲领》议题一般性辩论。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使发言，敦促美国、英国等切实解决严重种族主义和种族歧视等问题。

陈旭表示，中方一贯坚决反对种族主义、种族歧视、仇外心理、仇恨言论和相关不容忍行为。今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年，中方支持非洲国家关于国际社会应增强政治意愿、全面有效落实《德班宣言和行动纲领》的意见。正如非洲国家指出，全球新冠肺炎疫情加剧了现有的结构性不平等和系统性种族主义、种族歧视问题，国际社会需加强合作，共同应对。

陈旭表示，美国在本届会议期间表示将正视自身种族主义和种族歧视等问题。听其言，更要观其行。希望美方能将公开表态转化为具体行动，首先是全面认真执行人权理事会关于种族歧视和警察暴力问题的第43/1号决议。美国应切实解决种族主义、种族歧视、警察暴力等问题，禁止传播种族主义和种族歧视言论，严厉打击针对非洲裔、亚裔美国人和穆斯林的歧视和仇恨暴力行为，切实保障少数族裔权利，并致力于国际反种族主义事业，推动全面有效落实《德班宣言和行动纲领》。陈旭表示，英国、澳大利亚、加拿大和有关欧盟国家同样应采取措施，解决自身严重的种族主义、种族歧视和仇外暴力问题。上述国家能否改过自新，人们当拭目以待。

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