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陈旭大使在人权理事会第46届会议《德班宣言和行动纲领》议题一般性辩论中的发言

2021年03月25日11:35 |
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副主席先生：

中国一贯坚决反对种族主义、种族歧视、仇外心理、仇恨言论和相关不容忍行为。今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年，我们支持非洲组关于国际社会应增强政治意愿、全面有效落实《德班宣言和行动纲领》的意见。我们赞赏“有效落实《德班宣言和行动纲领》政府间工作组”所作工作。正如非洲组所指出的，新冠肺炎疫情加剧了现有的结构性不平等和系统性种族主义和种族歧视问题，国际社会需加强合作，共同应对。

中方欢迎巴切莱特高专所作口头报告，对针对非洲人后裔的警察暴力继续发生，受害者无法获得司法正义表示关切，赞同高专关于解决种族主义和不平等根源性问题的建议。

中方注意到美国在本届会议期间表示将正视自身种族主义和种族歧视等问题。我们认为，要听其言，更要观其行。我们希望美国能够将公开表态转化为具体行动。为此，美方首先要做的是全面认真执行人权理事会第43/1号决议。美国应切实解决种族主义、种族歧视、警察暴力等问题，禁止传播种族主义和种族歧视言论，严厉打击针对非洲裔、亚裔美国人和穆斯林的歧视和仇恨暴力行为，切实保障少数族裔各项权利，并积极致力于国际反种族主义事业，推动全面有效落实《德班宣言和行动纲领》。

我们敦促英国、澳大利亚、加拿大和有关欧盟国家同样采取措施，解决自身严重的种族主义、种族歧视和仇外暴力问题。

有关国家能否改过自新，人们自当拭目以待。

谢谢副主席先生。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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