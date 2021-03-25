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塞尔维亚举行仪式悼念北约轰炸遇难者

2021年03月25日11:20 | 来源：新华社
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新华社贝尔格莱德3月24日电（记者石中玉）塞尔维亚全国24日举行多场活动，悼念22年前北约轰炸南斯拉夫联盟共和国遇难者。

主要纪念仪式于当地时间24日20时在首都贝尔格莱德一座礼堂内举行。出于防控新冠疫情考虑，塞尔维亚总统武契奇和政府代表出席纪念仪式，遇难者家属等未到场参加。

武契奇在纪念仪式上说，北约在没有得到联合国安理会授权情况下对一个主权国家发动袭击，是“严重的犯罪行为和侵略行为”。

他说，塞尔维亚人民眼含泪水地回想起当时如何与那些残忍且傲慢的国家抗争，回想起“我们如何失去了父亲、爱人和孩子”。

武契奇表示，塞尔维亚已经重新获得力量和尊严，不再是过去遭受苦难的国家。他说，塞尔维亚正努力和北约成员国重建关系，但永远不会忘记1999年所发生的事。

1999年3月24日19时58分，北约在没有得到联合国安理会授权的情况下开始对当时的南联盟进行轰炸。长达78天的轰炸致使超过3500人遇难、约1.25万人受伤，造成至少300亿美元的财产损失。

2003年2月，南联盟更名为塞尔维亚和黑山（塞黑）。2006年6月3日，黑山宣布独立；同月5日，塞尔维亚宣布继承塞黑国际法主体地位，成为独立国家。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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