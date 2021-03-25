新华社亚的斯亚贝巴3月24日电（记者汪平）24日，中国驻非盟使团在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴向联合国非洲经济委员会援助一批抗疫物资。

这批抗疫物资包括额温枪、医用口罩、防护服、制氧机、呼吸机等，来自联合国非洲经济委员会的高级官员和中国驻非盟使团的代表出席了抗疫物资交接仪式。

中国驻非盟使团团长刘豫锡大使在致辞中表示，疫情发生以来，中国一直与非洲国家站在一起，团结抗疫。中国向非盟和几乎所有非洲国家提供抗疫物资援助，越来越多的非洲国家用上了安全、有效的中国疫苗。将于今年在塞内加尔召开的新一届中非合作论坛会议将成为后疫情时代中非合作的新起点，助力非洲经济复苏。

联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭感谢中国政府为支持非洲各国以及在非联合国系统抗击疫情提供持续援助。她表示，中国政府采取正确、有效措施迅速控制了国内疫情，实现经济复苏，为非洲国家树立了榜样。

交接仪式前，双方还就中非抗疫合作、疫后非洲经济发展、支持多边主义等议题交换意见。

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