司马明

“江作青罗带，山如碧玉簪。”3月的阿拉斯加还是冰天雪地，广西桂林已然春色如许。

应中方邀请，俄罗斯外长拉夫罗夫3月22日至23日来华访问。在桂林，中俄外长进行高效的战略沟通，在疫情形势下风雨无阻，体现了两国关系的高水平和特殊性。世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。两国外长此次会谈时机巧妙，意涵深远。双方发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦外交部长关于当前全球治理若干问题的联合声明》，再次彰显“中俄组合”团结如山，是世界和平稳定的中流砥柱。

中俄都践行多边主义原则，努力维护多边体制权威性。王毅国务委员兼外长表示，少数国家所谓“以规则为基础的国际秩序”的说法涵义不清，并不代表国际社会的意志，中方愿同俄方进一步加强在联合国等多边框架内合作，共同捍卫多边主义。拉夫罗夫表示，俄中要进一步深化在多边机构中的协调合作，共同维护国际公平正义。中俄的高度默契证明友谊并不是偶然的选择，而是志同道合的结果。天下苦美久矣，两国对美国荼毒多边体系行径的洞察始终目光如炬。

中俄都认同民主是人类共同价值，却没有放之四海而皆准的“普世”样板。橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。美国不遗余力输出“美式民主”在许多国家水土不服，贻害无穷。适合的才是最好的，没有谁能垄断“民主”定义权。拜登政府鼓吹召开所谓“全球民主峰会”，重振“民主联盟”。但国会山沦陷等事件不免令人生疑：如果美国国内几乎没有一个正常运作的民主制度，又能搞出一个什么样的“民主联盟”？“全球民主峰会”本质上不过是美国以“民主”名义拼凑反华反俄小圈子的政治把戏。

中俄都反对将人权问题政治化，主张摒弃借人权问题干涉别国内政。欲论人者必先自论，美国在抗疫期间漠视生命、鱼肉百姓的种种罪行已被载入史册。美方沉迷于打着“人权”幌子干涉中俄内政，但对于这种用“美式标准”偷换人类共同价值概念的伎俩，中俄有着清醒认识，世界人民心知肚明。美方在涉疆等问题上无端指责中方“侵犯人权”，包括俄方在内广大友好国家仗义执言，即说明公道自在人心。美自身在人权领域劣迹斑斑，连个好学生都算不上，却总喜欢当四处指摘、颐指气使的教师爷，不可谓不吊诡。

中俄都强调维护国际法治，重申《联合国宪章》的关键意义。美国及其追随者践踏国际法治，大搞“长臂管辖”，热衷“有罪推定”，频频挥舞制裁大棒，严重冲击以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。各国都是国际社会平等成员，美却屡屡把国内法凌驾国际法之上，对国际法也是合则用、不合则弃，仿佛没有一张张制裁文书就没有存在感，殊不知很多被“制裁”的人士都表示很光荣，因为被不讲法治的人“制裁”恰恰证明自己的正义。面对霸权、霸道、霸凌，中俄只有风骨，没有屈服。

美国没有容忍中俄发展壮大的气量，也没有阻碍中俄发展振兴的能力。历史上，谁谋求“唯我独尊”，谁就要“自取其辱”。面对美国的遏制、孤立，中俄既没有跪下，也没有倒下。事实证明，中俄两国以实际行动团结国际社会，共同应对挑战，捍卫多边主义，维护公平正义，无愧为世界和平稳定的“压舱石”。中俄虽然文化背景、社会制度不同，但彼此信赖、相互支持，坚持正确的历史方向，担起了全球治理的大国责任，而如果将“美国优先”奉为圭臬只能导致“所有人落后”。

黄河落天走东海，万里写入胸怀间。中俄作为负责任大国和联合国安理会常任理事国，有智慧、有能力维护好国际体系和国际秩序，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，向逆潮流而动者勇毅亮剑，替为众人抱薪者奔走呼号，携手构建人类命运共同体。

我们对世界的未来充满信心。正如王毅国务委员兼外长23日在与拉夫罗夫外长共见记者时所说，“桂林山水甲天下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平同样‘甲天下’”。桂林的青山绿水见证着中俄友好再图新篇。

（作者系国际问题观察员）

(责编：苏缨翔、常红)