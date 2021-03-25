《2020年美国侵犯人权报告》24日发布，历数美国侵犯人权的斑斑劣迹。

美国人权问题也是刚刚闭幕的联合国人权理事会第46次会议的关注点。不少与会国家代表、联合国相关机构及非政府组织呼吁美方正视问题，解决其国内广泛存在的人权问题。

2020年5月11日，冷藏拖车停放在美国纽约布鲁克林的临时停尸场所内。由于死亡病例激增导致停尸房已满，当地一些医院只能找冷藏车保存病患遗体。新华社记者 王迎 摄

疫情防控不力、金钱政治横行、种族歧视难消、公共安全缺失、贫富鸿沟拉大、霸权行径频现……近年来，以“人权教师爷”自居的美国，在人权方面持续倒退，给美国民众乃至世界人民带来严重威胁和深重灾难。

抗疫不力酿“划时代”悲剧

根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据，美国累计新冠确诊病例接近3000万例，累计死亡病例近55万例。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇哀叹，这是“划时代的”悲剧。美国人口不到世界总人口的5%，但其新冠确诊病例数却超过全球总数的四分之一，死亡病例数占全球总数的近五分之一。

2021年2月22日出版的《今日美国》报头版整版报道美国累计新冠死亡病例超过50万例。新华社记者 王迎 摄

公众预警迟缓，医疗系统漏洞百出，拒绝科学和公共卫生措施，疫苗分发与接种迟滞且不公，一些政府官员还将疫情政治化，不断甩锅推责……美国政府抗疫不力，给美国家庭造成一个又一个悲剧。

金钱政治拉大社会撕裂

140亿美元，这是2020年美国总统和国会选举的总支出，是2016年的2倍多，让这届大选成为美国历史上最昂贵的政治选举。据《纽约时报》披露，有史以来最昂贵的10场参议院席位争夺中有8场出现在2020年。

这是2020年11月5日拍摄的美国华盛顿白宫。新华社记者 刘杰 摄

“金钱是政治的母乳。”这句广为流传的评论一语道破美国政治的本质。美国前总统吉米·卡特曾感叹，美国政治体系已经扭曲成为一种基于庞大资金支持的“寡头政治”体系。选举沦为金钱游戏，政府成为利益集团、富人阶层和少数精英的代言人，政客唯选票至上，由此导致美国党争加剧、社会撕裂拉大。

今年2月，美国公共事务研究中心发布的民调显示，只有16%的美国人认为民主制度运转得很好或非常好。皮尤研究中心2020年9月一项调查显示，只有20%的美国人相信华盛顿在“做正确的事”。

歧视升级种族矛盾加剧

新冠疫情暴发以来，美国针对亚裔的暴力活动和仇恨犯罪不断升级，近期愈演愈烈。随着悲剧频发，反对歧视亚裔的游行连日来席卷美国多地。联合国秘书长古特雷斯22日呼吁停止一切针对亚裔和亚裔血统人士的暴力活动。

美国少数族裔长期遭受系统性种族歧视，“人人生而平等”只是一个巨大的谎言，警察致死黑人事件频发，“黑人的命也是命”运动久久不息，新冠疫情期间少数族裔遭受更严重的打击，“无法呼吸”不仅是黑人的呐喊，也是亚裔等其他少数族裔的心声。美国仇恨与极端主义研究中心的数据显示，在美国16个主要城市中，2020年针对亚裔美国人的仇恨犯罪比2019年上升149%。

种族紧张关系在美国前总统特朗普当政的四年中逐步升级，白人至上主义抬头，亚裔等少数族裔遭受种族歧视和仇恨犯罪事件频繁发生。古特雷斯在联合国人权理事会上说，“白人至上主义和新纳粹运动超过了（美国）国内的恐怖威胁，它们正在成为跨国威胁”。

暴力激增社会动荡持续

暴力事件，尤其是涉枪暴力在美国屡屡占据新闻头条。最近短短一周，从南部佐治亚州到西部科罗拉多州，两起重大枪击事件已造成18人死亡。

《今日美国报》网站2020年12月18日报道，美国的持枪杀人率是其他发达国家的25倍。独立网站“枪支暴力档案室”发布的数据显示，2020年美国共有超过41500人死于枪击，平均每天110多人，创下历史最高纪录。

暴力激增催高了枪支销售，二者陷入长期恶性循环的怪圈。《华盛顿邮报》网站1月19日报道，在疫情失控、种族抗议和选举冲突交织影响下，2020年美国的枪支销量高达2300万支，比2019年激增64%。

《今日美国报》网站日前刊文说，创纪录购买枪支正值人们对公共安全的担忧和反警方情绪加剧之际，结果便是公民们变得更加紧张，并把自己全副武装起来。

贫富分化凸显不平等鸿沟

近日，极寒天气让美国南部等地区接连上演悲剧，至少70多人因暴雪和低温等因素死亡。在得克萨斯州，一名11岁男孩因家中停电无法取暖而在睡梦中被冻死。同时，该州富人区却灯火通明。朱门灯火明，路有冻死骨，让世人看清美国贫富分化之严重。

彭博网站2020年10月8日报道，美国最富有的50人与最贫穷的1.65亿人拥有的财富相等，1%最富有的人拥有的净资产是50%最贫困人口的16.4倍。

新冠疫情更凸显美国“贫富两重天”。疫情失控导致大规模失业潮，数千万人失去医疗保险，弱势群体成为政府消极应对疫情的最大牺牲品，而亿万富翁们不仅安然无恙，甚至变得更富有了，不少商界巨头盈利颇丰。福布斯网站2020年12月11日报道，美国614位亿万富翁的集体净资产在疫情期间增加了9310亿美元。美国《纽约时报》专栏文章指出，美国经济和政治制度的不平等由此可见一斑。

单边主义制造人道危机

美国不仅自身乱象丛生，还四处伸手搅乱世界。尤其是近年来，在特朗普执政期间，美国奉行本国优先，推行单边主义，“退群”毁约成瘾，逃避大国责任。疫情期间，美国单边主义行为更是变本加厉。在需要全球团结抗疫的时刻，美国政府依然挥舞制裁大棒，霸凌威胁国际机构，强制移民家庭“骨肉分离”，造成严重人道主义危机，成为影响全球安全与稳定的最大麻烦制造者。

西班牙《经济学家报》网站日前刊登墨西哥金融研究基金会教授米格尔·贝尔纳尔的文章说，“在将近一个世纪的时间里，西方一直将美国视为民主、自由、公正与秩序的标杆……但是，就像一场噩梦一样，一切似乎都破灭了”。（记者：柳丝；制图：程大雨、王申；编辑：郝薇薇、赵卓昀、宋盈、王申、唐志强）

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