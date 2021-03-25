人民网讯 近日，中国—东盟思想库网络（NACT）通过线上方式举办了中国—东盟对话关系30周年智库论坛。此次论坛由中国外交学院和越南外交学院共同主办，中国外交学院院长徐坚、副院长高飞和越南外交学院副院长阮鸿声分别致开幕辞和闭幕辞，中国驻东盟使团邓锡军大使发表主旨讲话。

邓锡军大使发表主旨演讲。中国驻东盟使团供图

邓锡军大使指出，建立对话关系30年来，中国和东盟风雨同舟、共克时艰，携手战胜了一系列重大危机，在对方遭遇大灾之时鼎力相助，前所未有的疫情挑战彰显了中国—东盟关系的韧性和实质性，双方在政治领域加强高层沟通，保持战略引领；在抗疫领域互相支持协作，加强防控和复苏合作；在互联互通领域，共建“一带一路”，拉紧利益纽带；在社会人文领域，保持热络联系，促进民心相通，从而为确保本地区疫情总体可控、复苏进程走在全球前列发挥了关键作用，成为30年友好互利合作关系的生动缩影。

邓大使表示，今年论坛的主题是“实现可持续发展”。这是中国和东盟共同的发展目标。期待与东盟充分利用今年可持续发展合作年契机，共同推动在本地区更好落实2030年议程，助力东盟实现可持续、有韧性的疫后复苏。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院新兴经济体研究室主任沈铭辉指出，2020年中国—东盟经贸关系迎来了历史性成就，贸易额突破6000亿美元，同比增长6.7%。双方的贸易额在疫情中实现了增长上扬，产业链不断完善，未来《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将进一步发展双方的贸易合作，提供更大的发展空间。中国与东盟国家应当进一步增加投资，提升在医疗卫生、科技研发领域的合作，不断强化区域价值链。

印尼加查马达大学东盟研究中心主任Yulida Nuraini Santoso认为，要消除不平等，实现可持续发展，中国与东盟可以采取的措施有：促进“一带一路”倡议与东盟各国的发展规划更好地对接，加强创新领域交流，扩大国际组织合作，寻求务实合作的新模式等。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员Yu Hong指出，要实现联合国提出的可持续发展目标，中国与东盟当前可以在两方面加强合作：抗击传染病传播和减贫。东盟国家的医疗卫生水平差异很大，新冠疫情让一些国家的医疗体系承受巨大压力，也严重拖累经济和民生。中国积极与东盟国家共享信息，并提供了疫苗和所需的医疗物资，帮助东盟国家抗击疫情。在减贫方面，中国已经与柬埔寨、老挝、缅甸开展减贫示范项目，希望中国可以更多地分享相关经验，帮助东盟以及世界其他地区摆脱贫困。

中国—东盟环境保护合作中心副处长闫枫表示，中国与东盟国家山水相连，是迈向绿色与可持续发展道路上的好朋友、好伙伴。双方根据以往中国-东盟环境合作战略及行动计划，在生态环境等领域取得了诸多合作进展及合作成果。2021年是中国-东盟建立对话伙伴关系30周年，中国与东盟将继续加强在应对气候变化、生态系统管理与生物多样性保护、海洋环境管理等领域的对话交流与合作，中国—东盟环境保护合作中心作为区域环境和可持续发展的重要合作平台，也将与东盟合作伙伴共同努力，深化面向区域生态环境各专题领域的务实合作，为区域可持续发展作出新的贡献。

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