中国—东盟思想库网络（NACT）第七次国家协调员会议暨中国—东盟对话关系30周年智库论坛以视频会议形式成功召开。中国驻东盟使团供图

人民网讯 近日，中国—东盟思想库网络（NACT）第七次国家协调员会议暨中国—东盟对话关系30周年智库论坛以视频会议形式成功召开。本次会议由中国外交学院和越南外交学院联合主办。来自中国驻东盟使团、东盟秘书处、越南和文莱两国外交部代表以及NACT相关领域专家约40人出席会议。

中国外交学院院长徐坚表示，2021年是中国—东盟建立对话关系30周年，本次论坛的召开正逢其时。30年来，中国和东盟携手前行，取得了辉煌的发展成就，双边关系日益成熟和稳定，堪称亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范。展望未来，中国—东盟关系发展前景必将更加美好。NACT作为本地区重要的第二轨道外交机制也将在推动中国—东盟关系发展的进程中扮演更为重要和积极的角色。

越南外交学院副院长阮鸿声表示，在全体NACT同仁的支持下，NACT越南圆满完成了2020年东盟方联合主席的任务，并特别感谢NACT中国的支持与合作。过去一年，NACT克服了新冠肺炎疫情的挑战，成功举办了三次视频工作组会议，相关研究成果获得认可。

越南外交部东盟司助理司长潘明江和文莱外交部代表阿尼法利扎·贾尼分别就2020年东盟共同体建设进展及2021年东盟工作计划向与会人员做介绍。

在主旨演讲环节中，中国驻东盟使团邓锡军大使从政治沟通、抗疫合作、经贸往来、互联互通、人文交流等方面对中国—东盟合作进行了系统梳理。邓锡军希望本地区智库继续发挥好桥梁纽带作用，为双边关系长远发展建言献策。

东盟秘书处人类发展司罗多拉·巴巴兰司长代表东盟秘书处祝贺本次论坛的召开。她特别感谢中国政府为《东盟发展展望报告》的发表所作的贡献，赞赏中方多年来在可持续发展领域给予东盟的大力支持与无私帮助。

外交学院亚洲研究所所长郭延军和越南外交学院安全与发展中心主任苏明秋分别主持了论坛两场讨论环节。在讨论环节中，中国和东盟国家的专家学者围绕经济可持续发展与环境可持续发展两个议题做了精彩发言。

中国外交学院副院长高飞在闭幕致辞中指出，面向未来，中国—东盟应保持合作动能、重点推进抗疫合作与疫情后经济复苏合作，将双边关系推向新高度。

NACT第七次国家协调员会议于同日背靠背召开。各国国家协调员充分讨论了2021年NACT工作重点，并初步确定今年即将举行的工作组会议议题。

(责编：苏缨翔、常红)