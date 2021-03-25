实现人民充分享有人权是人类社会的共同奋斗目标。人权不是少数国家的专利，更不能成为向别国施压的工具。我们不接受人权“教师爷”，反对搞双重标准。

一直以来，美方自诩为世界“人权卫士”，自认例外和优越。而真实的美国人权状况，却是“金玉其外，败絮其中”。3月24日，中国国务院新闻办公室发表长达1.5万字的《2020年美国侵犯人权报告》，以大量的事实和翔实的数据，揭露了所谓的“山巅之城”“民主灯塔”侵犯人权、亵渎人权所留下的新纪录。

2020年新冠肺炎疫情全球肆虐，对人类生命安全构成重大威胁。美国号称具有世界上最丰富的医疗资源和医疗护理能力，应对疫情却一片混乱，成为世界上确诊人数和死亡人数最多的国家。美国不仅自身疫情失控，与之相伴的还有政治失序、种族冲突、社会撕裂。少数族裔遭受系统性种族歧视，处境艰难；枪支交易和枪击事件创历史新高，人们对社会秩序失去信心；非洲裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察残忍跪压致死，引燃美国社会怒火；贫富差距加速扩大，底层民众生活苦不堪言……面对如此糟糕的严重人权问题，美国政府不仅缺乏应有的反思，还对世界上其他国家的人权状况说三道四，充分暴露了其在人权问题上的双重标准及虚伪性。

美国自诩为民主制度的“样板”，动辄打着所谓维护民主、自由、人权的旗号对许多国家指手画脚、肆意打压。然而，金钱支配下的美国政治选举实质上成为“钱决”，民众对选举的信任陷入危机，政治极化现象日益严重，权力制衡异化为否决政治，选后暴乱凸显美式民主危机，华盛顿上演的政治乱象令世界震惊。极端政客为了赢得选票不惜煽动狂热情绪、挑唆选民对立，美式民主不仅难以弥合日益极化的政治分歧，反而进一步加剧了美国社会的撕裂，导致美国民众的公民权利和政治权利有名无实。

事实证明，所谓的“人权卫士”实为国际规则践踏者、人道灾难制造者。在抗疫需要全球团结的时刻，美国却执意奉行本国优先，推行孤立主义、单边主义。2020年，美国不顾国际社会反对，悍然退出世界卫生组织；大开历史倒车，背信弃义退出《巴黎协定》；挥舞制裁大棒，在疫情期间依然对一些国家实施单边制裁，导致被制裁国家难以获得抗击疫情需要的医疗物资；不顾疫情传播风险，将至少8800名无人陪伴的非法移民儿童强制驱逐出境；霸凌威胁国际机构，冲击国际法和国际道义，等等，成为全球安全与稳定的最大麻烦制造者。

世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。我们支持世界各国本着相互尊重的原则加强人权交流与合作，但反对以双重标准对别国攻击抹黑，反对借人权问题干涉别国内政。当今时代，人类社会发展正处于一个新的十字路口，面临新的严峻挑战。世界各国比历史上任何时候都需要在通力合作中共同应对人类社会面临的风险和挑战。希望美方能够放下虚伪、霸道、大棒和双重标准，与国际社会相向而行，共同构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 11 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)