杨万明

巴西是距离中国最远的国家之一，但两国人民跨越山海，在漫长岁月中结下真挚情谊，共同开创了多个“第一”。巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家，也是首个与中国双边贸易额突破千亿美元大关的拉美国家。中国已连续12年保持巴西全球最大贸易伙伴和最大出口目的地国地位。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中巴各界团结合作、守望相助，用实际行动诠释了患难与共、同舟共济的命运共同体精神。在中国抗疫的艰难时刻，巴西政府和友好人士坚定声援中国人民。我看过一个名叫梅拉妮的9岁巴西小学生的绘画，她笔下的中巴小伙伴们双手紧握，齐声同祝中国朋友早日战胜疫情。一支曾在西安亲历中国抗疫的巴西乐队，创作了网红歌曲《团结战疫》，深情赞颂中国医护人员。

巴西出现疫情后，中国率先驰援。习近平主席和巴西总统博索纳罗多次通电话、互致信函，为双方抗疫合作指明方向。中国政府、地方、企业及在巴华侨华人向巴方援助多批医用物资，并向巴西亚马孙州等疫情重灾区提供紧急援助。中方组织两国医疗团队开展了20余场在线交流。巴方派出42架次专机来华运输其采购的大量防疫用品，中方积极协助。

中巴生物制药企业和机构合作在巴西开展的新冠疫苗Ⅲ期临床试验取得积极成果，中国疫苗成为巴西首批获得紧急使用许可并启动大规模接种的疫苗。这是两国医学团队通力合作、同病毒赛跑的宝贵成果，被当地媒体誉为“支持巴西抗疫的及时雨”。博索纳罗总统和巴西多位部长、议员通过发帖、致函等方式，感谢中国政府为巴西顺利推进疫苗接种给予的宝贵支持。当地一位护士在接受采访时含泪说：“感谢中国疫苗在我们最困难、最需要的时候到来。”

在共同抗疫的淬炼中，中巴友谊更加深厚坚定，两国务实合作也彰显出巨大韧性与活力。在疫情重创全球贸易的背景下，中巴双边贸易逆势增长，中国成为巴西前十大贸易伙伴中唯一实现同巴贸易正增长的国家。中国对巴西投资也在稳步增长，两国农业、能源、基础设施建设等多领域务实合作项目进展顺利，双方企业、行会正积极开拓电子商务、智慧城市、清洁能源等新兴领域合作。在我同巴西各界友人的广泛接触中，大家最关心的话题就是深化巴中各领域务实合作，助力巴西克服挑战、提振发展。

在自中国发往巴西的援助物资上，贴有巴西著名诗人安德拉德的诗句——“风雨同舟，相济也若左右手”。中巴分别是东西半球最大的发展中国家，同为二十国集团、金砖国家成员，都面临着抗疫情、保经济、促民生的共同任务，也承担着弘扬多边主义、应对全球挑战的历史使命。我坚信，疫情带来的艰难挑战终将被克服，抗疫合作激发的团结精神将指引中巴人民，用切实行动推动构建人类命运共同体。

（作者为中国驻巴西大使）

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 03 版）

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