中俄始终肩并肩站在一起，背靠背紧密合作，坚决反对世界上的霸权霸道霸凌，成为维护世界和平稳定和国际公平正义的中流砥柱

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，赋予中俄关系特殊意义。3月23日，中俄两国外长在广西桂林举行会谈，就双边关系和重大国际地区问题广泛交换意见，达成一系列新的共识。这再次体现了两国关系的高水平和特殊性，也向世界展示了中俄共同捍卫国际公平正义的坚定意志。

元首战略引领是新时代中俄关系的政治优势。过去一年，习近平主席同普京总统5次通话，多次互致函电，共同出席一系列多边视频峰会，就中俄关系和重大国际地区问题深入交换意见，达成新的重要共识，为两国关系稳步前行发挥了最关键的战略引领作用。今年初，两国元首分别出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，共同发出坚持多边主义、共同应对全球性挑战的时代强音，提出团结战胜疫情和携手重振全球经济的“中俄方案”。事实证明，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系稳定、牢固、坚韧，具有强大生命力和抗压能力，能够经受住各类风险挑战的考验。

中俄关系具有强大内生动力和独立价值，不受国际风云变幻影响，不受任何其他因素干扰。两国要互为战略依托，互为发展机遇，互为全球伙伴，这既是历史的经验，也是时代的要求。共同抵制“政治病毒”，维护二战胜利成果与国际公平正义，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，在反对强权政治的道路上相互扶助……中俄双方以实际行动诠释了“互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一组大国关系”的题中之义，中俄关系的全球意义更加彰显。

当前，世纪疫情和百年变局交织，世界进入动荡变革期，国际形势不稳定性不确定性明显上升，国际社会迫切需要大国共同展现应有格局，担起重要使命。中俄始终肩并肩站在一起，背靠背紧密合作，坚决反对世界上的霸权霸道霸凌，成为维护世界和平稳定和国际公平正义的中流砥柱。中俄两国外长发表关于当前全球治理若干问题的联合声明，阐释“人权”“民主”“国际秩序”“多边主义”概念的正确内涵，呼吁国际社会搁置分歧，凝聚共识，加强协作，维护世界和平与地缘战略稳定，推动构建更加公正、民主、合理的多极化国际秩序。这一声明反映了国际社会尤其是发展中国家的集体诉求，是中俄坚定维护多边主义、加强全球治理的正义之举。

习近平主席强调：“中俄加强战略协作，能够有效抵御打压分化两国的任何图谋，并为维护国际公平正义筑就坚固屏障。”站在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的新起点，中俄双方全面落实两国元首达成的各项共识，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进双方合作，必将继续共同打造战略互信、互利合作、民心相通、公平正义的国际关系典范。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 03 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)