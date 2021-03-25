本报记者 严 瑜

3月15日在德国加尔茨魏勒拍摄的德国电力公司莱茵集团的煤矿作业现场。新华社/法新

近日，欧洲经济研究中心公布的经济形势预测报告显示，德国及欧元区3月经济信心指数超预期增长。分析认为，随着新冠疫苗接种日益普及、欧盟“复苏基金”逐步发放以及欧元区财长承诺持续提供财政支持，欧元区经济复苏呈现加速态势。

经济信心持续上涨

欧洲经济研究中心3月中旬公布的经济形势预测报告显示，反映数百位金融专家对未来6个月欧元区及德国经济信心的指数3月大幅上升，远超市场预期。其中，3月欧元区经济信心指数高达74，高于此前分析师预测的65，连续第4个月实现上涨。该中心总裁阿希姆·万巴赫表示，金融市场专家认为欧元区经济将全面复苏。

此外，欧元区及主要经济体的多项经济指标近来也出现上涨态势。据报道，欧元区2月制造业采购经理人指数（PMI）的终值达到57.9，为3年来最高值。德国2月PMI达60.6，为近37个月来的高点。意大利、法国2月PMI达到2018年以来的最高值。西班牙的PMI重回增长区间。荷兰、奥地利、爱尔兰等国的制造业也均处于扩张期。

作为欧元区最大经济体，德国的经济表现尤为突出。根据德国智库伊弗经济研究所发布的数据，今年2月德国制造业出口预期指数延续了1月的复苏态势，环比从7.5点上涨至10.7点，创下2018年9月以来的最高值。

“2020年底，欧元区经济已经出现反弹。但当时受到第二波新冠肺炎疫情冲击，反弹暂时中断。可以说，目前欧元区经济复苏势头是2020年底那轮反弹的延续，应该会较为稳健地持续下去。”中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时分析称，作为欧元区经济的火车头，德国经济出现较为强劲的反弹，将对欧元区经济整体复苏起到重要的引擎作用。

经济合作与发展组织3月9日发布的全球经济展望报告预测，今年欧元区经济将增长3.9%。

逐步适应防疫措施

“疫情发生之后，主要经济体特别是发达经济体纷纷实施更加积极的财政政策和宽松货币政策，财政刺激力度前所未有。在这种情况下，全球流动性非常充裕。不仅是欧元区，发达经济体整体都从2020年下半年起出现复苏势头。”赵柯说。

3月15日，欧元区财长召开视频会议，承诺在2021年和2022年保持支持性财政政策，促进欧元区经济稳步复苏。

会议声明指出，欧元区各国财长一致认为，在新冠肺炎疫情结束、经济稳步复苏以前，有必要通过持续的财政手段保护和支持欧元区经济。

同时，欧洲央行近日决定继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，并在今年第二季度显著加大购债力度。欧洲央行行长拉加德在欧洲议会表示，7500亿欧元的“复苏基金”应该毫不拖延地开始运作。

据悉，为应对疫情对经济的冲击，欧盟通过财政手段分别针对劳动者、企业和成员国建立“安全网”，并在2020年7月推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，包括7500亿欧元“复苏基金”。今年第二季度，“复苏基金”将发放到位。

赵柯认为，“复苏基金”是欧元区财政一体化进程中的一个实质性突破。“总体来说，欧元区已经开始形成财政一体化的中央转移支付制度，这让市场对欧元区经济复苏有了更加充足的信心。”

“此外，相比疫情暴发初期，欧洲国家在实施社交隔离等防疫措施方面力度更大、更加果断，且正加大疫苗接种力度。可以说，欧元区整体防疫措施与经济复苏之间开始形成一种较为良性的互动。”赵柯指出，这些因素都有利于推动欧元区经济复苏。

荷兰ING银行指出，欧元区出口持续恢复，促进了工业生产，进而部分抵消欧洲社交限制措施对内需造成的影响。经济学家普遍认为，欧元区整体经济运行正逐步适应疫情防控措施。

前景仍然充满变数

拉加德3月18日在欧洲议会视频听证会上表示，当前欧元区经济形势好于一年前，并有望进一步改善，但疫情变化和疫苗接种速度仍带来不确定性。如果欧元区市场利率上升过快，欧洲央行将在必要时再次调整紧急购债规模。

“相比2008年国际金融危机，如今欧洲央行在稳定金融市场、促进经济增长方面发挥着更加积极主动的作用。与此同时，作为欧洲重要的经贸伙伴，2021年中国经济稳健增长以及中欧双方经贸合作不断推进，也将对欧元区经济复苏产生积极影响。”赵柯指出，对于2021年欧元区经济复苏前景，可持谨慎乐观态度。

欧盟负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼也表示，不会再重复上次危机时期所犯的错误。欧元区各国财政政策将继续与欧洲央行货币政策相互配合。

当然，面对第三波疫情趋紧，尤其是变异新冠病毒传播给疫情防控带来的新威胁，欧元区经济恢复仍需克服多重挑战。

欧盟智库布鲁盖尔研究所副所长玛利亚·德米列切斯认为，欧盟当前支持经济的措施效果明显，但是疫情对各成员国、各行业及各个群体的冲击不同，欧盟在经济复苏中应该注意协调与平衡，防止出现不平衡加剧的“K形复苏”。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，欧盟经济今年将实现复苏，但是疫苗接种速度使得复苏之路充满不确定性。各国经济起点、经济结构、应对能力差异也将使得经济复苏步调不一。

欧元区经济能否在2021年真正迎来强劲而可持续的增长？答案仍存变数。据悉，目前欧盟已经建议欧元区成员国暂停遵守财政过度支出方面的限制，直到2022年底。但欧元区财长在3月15日的视频会议中强调，一旦经济复苏企稳，各成员国必须通过实施可持续的中期财政策略来解决公共债务问题。

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