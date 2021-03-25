本报记者 李嘉宝

阿富汗警方3月15日称，首都喀布尔一辆汽车遭到炸弹袭击，造成至少15人受伤。图为当天阿富汗安全人员检查喀布尔的袭击现场。新华社/美联

据俄媒报道，当地时间3月18日，阿富汗问题多方会谈在俄罗斯莫斯科召开。阿富汗政府与塔利班代表在会谈中同意加速和平谈判进程。分析认为，尽管阿和平进程出现积极信号，但在暴力冲突持续、美国撤军前景不明以及国内各派博弈加剧的背景下，阿富汗和平之路依旧艰难。

会谈释放积极信号

据悉，俄罗斯邀请了中国、美国、巴基斯坦、卡塔尔代表以及阿富汗政府和塔利班代表，出席此次阿富汗问题多方会谈。俄美中巴四国在联合声明中呼吁塔利班停止在阿富汗境内的袭击活动，阿富汗交战各方尽快开始停火和谈，并制定和平解决阿富汗问题的路线图。

据外媒报道，阿富汗民族和解高级委员会透露，阿富汗政府和塔利班愿意继续在卡塔尔多哈举行和平谈判。塔利班谈判小组随后确认了这一说法，并承诺将加快与阿富汗政府的和谈进程。

2020年9月，阿富汗政府与塔利班在多哈启动和谈，因分歧巨大而进展缓慢。今年3月以来，阿富汗和平进程似乎迎来曙光。除莫斯科会谈外，美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德与塔利班方面也在近期举行了正式会面，双方承诺将遵守2020年2月在多哈签署的和平协议。土耳其外交部近日表示，土方拟于今年4月举办另一场阿富汗问题和谈。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪在接受本报记者采访时指出，一段时间以来，阿富汗和平进程陷入僵局，多哈协议也未能发挥实际作用。根据协议，今年5月1日是美国从阿富汗撤军的最后期限。美国新一届政府的阿富汗政策备受瞩目。在这个关键时期，各方对阿富汗问题有了更多关注。

美国撤军成为焦点

莫斯科会谈紧锣密鼓进行的同时，阿富汗境内的武装冲突并未停歇。据美国《星条旗报》报道，阿富汗军方发言人近日称，在塔利班武装分子对阿富汗政府军发动多次袭击后，美国在48小时内对阿南部的塔利班目标发动了空袭。塔利班方面在声明中谴责“美国侵略者的轰炸和罪行，显然违反了多哈协议”。

据美国广播公司报道，白宫方面近日谈到驻阿美军撤离计划时表示，5月1日前完成撤离“有可能，但有难度”。美国防部长奥斯汀也曾表示，美军“不会仓促、无序地从阿富汗撤军”。

分析认为，阿富汗政府出于与塔利班军事对峙的需要，一直要求美方充分考虑撤军“过急过快”的风险，希望美军继续加强对阿富汗政府军的支持；而美军如期撤出阿富汗，是塔利班方面的主要诉求。

“在撤军问题上，白宫方面存在‘甩包袱’的想法，即如何花最小的代价从阿富汗撤军，收拾上届政府留下的‘烂摊子’。”朱永彪指出。

政治重建面临挑战

坐下谈判易，达成共识难。分析认为，在阿富汗政府和塔利班找到可接受的政治重建方案之前，停火协议将难以真正推进。

据外媒报道，美方代表在近期提出了组建过渡政府、实现广泛停火、召开国际会议等多项建议。美国国务卿布林肯还致信阿富汗总统加尼等政要，提出阿富汗现政府高层应与政治对手和其他方面合作，建立一个阿富汗人认为“包容和可信”的联合阵线。

对于美方提出的方案，阿富汗政府并不买账。据阿媒体报道，加尼近期在多个场合表示反对为过渡政府让路，强调任何权力移交都必须按宪法规定经由选举决定。塔利班方面也表示不会加入过渡政府，并继续敦促“美国如期撤军”。

“目前来看，实现阿富汗长期停火并制定和平路线图面临较大困难。”朱永彪指出，阿富汗的主要问题仍在其内部，很难通过外力撬动加以解决。未来一段时间，阿富汗政府和塔利班仍需要通过战场上的较量，逐步在谈判桌上取得令各方相对满意的结果。“谈谈打打”的状态还会持续，阿富汗和平进程仍将麻烦不断。

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