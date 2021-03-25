新华社雅加达3月24日电（记者余谦梁、郑世波）由中国电建集团水电七局承担的15390块CRTSIII型普通钢筋混凝土轨道板预制任务24日全部完成，为印度尼西亚雅万高铁全线轨道板铺设工作提供了有力保障。

雅万高铁是中国高铁全方位整体走出国门的第一单。水电七局承担4种型号共计15390块CRTSIII型轨道板的预制施工任务，占雅万高铁轨道板全部生产任务量的51%。中方生产任务完成后，在雅万高铁承包商联合体安排下将对印尼维卡国有工程建设股份有限公司进行加工设备及生产技术的移交。

水电七局承担的雅万高铁轨道板预制任务圆满结束，为后续的轨道铺设等线上工程奠定了坚实基础，也标志着中国海外首个高铁轨道板场的成功运行，把中国独有的CRTSIII型轨道板施工经验推向国际舞台。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长约142公里，最高设计时速350公里。建成通车后，两地通勤时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右，这将极大地方便当地民众出行，并将有效促进当地经济发展。

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