新华社塔什干3月24日电（记者蔡国栋）中国和乌兹别克斯坦《追求美好生活——中乌扶贫成就展》24日在乌首都塔什干正式启动。

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩在启动仪式上表示，减贫是任何走向发展繁荣的国家都必须解决的问题。作为世界第一人口大国，中国在减贫方面做了大量工作，取得历史性成就。中国和乌兹别克斯坦是全面战略伙伴，也是减贫事业中的同路人，中方愿与乌方交流减贫经验，为两国人民实现共同繁荣、富裕作出贡献。

乌经济发展与减贫部第一副部长诺尔库洛夫表示，2020年新冠疫情导致乌贫困人口有所增长。乌总统米尔济约耶夫将扶贫列为国家要务之一，领导乌采取一系列特殊措施扶持贫困人口，并制定长期扶贫规划。中国拥有世界先进扶贫经验，减贫成就举世瞩目。乌方已开始在一些领域运用中方“扶贫与扶智扶志相结合”的经验，包括开展农村经济体制改革、建立扶贫机制和提供财政支持等。

中国国家乡村振兴局副局长洪天云表示，作为世界上最大的发展中国家，中国一直是世界减贫事业的积极倡议者和有力推动者，始终以中国减贫的实际行动助推全球减贫进程，始终坚守以人民为中心，把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置。中国注重学习借鉴国际社会有益经验，对乌方大力推动减贫事业的做法十分赞赏，愿同乌方相关部门加强政策对话、深化互学互鉴，共同巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

本次线上展览由中国驻乌兹别克斯坦大使馆和乌经济发展与减贫部联合举办。展览通过内容丰富的图片、视频和报告充分展现中乌减贫目标和任务，记录减贫进程和成功案例，有助于开启双方扶贫领域更多合作，进一步丰富双边关系内涵。

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