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中国援助毛里塔尼亚新冠疫苗运抵努瓦克肖特

2021年03月25日08:26 | 来源：新华社
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新华社达喀尔3月24日电（记者邢建桥）努瓦克肖特消息：中国政府援助毛里塔尼亚政府的新冠疫苗和一批呼吸机24日凌晨运抵毛塔首都努瓦克肖特国际机场。

毛里塔尼亚卫生部长哈米德代表毛塔政府接收这批援助物资，并代表毛塔政府和人民衷心感谢中国政府和人民提供的无私援助和宝贵支持。他表示，毛中两国传统友好，感情深厚，双方在各领域均有深度合作，成果丰硕。新冠疫情暴发以来，两国积极开展抗疫合作，彰显了双方特殊的友好情谊。中方此次援助疫苗是两国携手抗疫的又一生动体现，将有效提升毛塔卫生部门的抗疫能力，为支持其防控疫情发挥重要作用。

中国驻毛里塔尼亚大使馆临时代办王健表示，中毛传统友好，两国关系始终走在中国同非洲、阿拉伯国家关系前列。新冠疫情暴发以来，两国同舟共济，守望相助，谱写了中毛友好合作新篇章。此次中国向毛方援助疫苗有力落实两国领导人就两国抗疫合作达成的重要共识，充分体现中国人民对毛里塔尼亚人民的深情厚谊，标志着两国公共卫生与抗疫合作进入新阶段。

王健说，中方将继续同毛里塔尼亚等各方在疫苗、防控等领域加强合作，促进疫苗在全球公平分配和使用，为推进国际抗疫合作、推动构建人类卫生健康共同体作出积极努力。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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