人民网联合国3月24日电 （记者李晓宏）联合国粮农组织与世界粮食计划署23日共同发布的最新报告显示，全球3400多万人距离饥荒仅一步之遥，如不立即采取更大规模的援助行动，全球20多个国家将爆发饥荒危机。

这份题为《饥饿爆发点》的报告呼吁，急需在每个“饥饿爆发点”国家，包括布基纳法索、阿富汗、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、海地、苏丹和叙利亚等，都采取关键的短期和长期行动，以应对眼前和未来的粮食需求。

报告指出，冲突和疫情是导致饥饿加剧的重要原因。南苏丹、也门和尼日利亚北部所面临的粮食不安全风险最为严重。在全球许多地区引发饥饿的武装冲突和其他形式的暴力并无缓和的迹象，且在阿富汗、中非共和国、萨赫勒中部、埃塞俄比亚、尼日利亚北部、莫桑比克北部、索马里、南苏丹和苏丹很可能还将进一步加剧，部分国家境内的人道主义援助工作日益受限则使情况雪上加霜。

此外，新冠疫情对全球许多国家的经济造成严重冲击，加剧了贫困和粮食不安全状况，其中拉美地区的经济衰退最为严重，恢复速度也最为缓慢，而中东地区的也门、叙利亚和黎巴嫩则受到货币快速贬值和大规模通货膨胀的严重影响。

报告表示，极端气候，以及导致东太平洋变冷和全球性气候出现混乱的拉尼娜现象预计将在今年四到五月间持续，加剧阿富汗、马达加斯加和非洲之角等地的饥饿状况，而东非、红海沿岸，以及非洲南部安哥拉、博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦部分地区的沙漠蝗虫灾害仍然令人担忧，很可能影响夏季作物的收成。

报告所建议的措施包括加大食品和营养援助、提供具有抗旱能力的作物种子、为家畜进行疫苗接种和疾病治疗、开展“工作换现金”项目、恢复雨水收集工作，以及为部分脆弱社区创造增收机会等。报告强调，在本地进行农业生产是可能且必须的，尤其是在援助难以送达的地区。

粮农组织总干事屈冬玉说：“饥饿的严重程度令人震惊。我们每一个人都应义不容辞地立即快速行动起来，以挽救生命、维护生计，避免最坏的情况发生。现在，世界上的许多地区都即将或者刚刚开始新一年的播种，我们必须与时间赛跑，不要让这一维护、稳定，乃至增加本地粮食产量的机会轻易溜走。”

粮食署执行主任比斯利表示：“灾难正在我们眼前发生。由冲突、气候变化和新冠疫情所引发和加剧的饥荒已日益逼近数百万个家庭。我们迫切需要完成以下三项任务，才能防止数百万人因饥荒而丧命：冲突必须停止、必须允许人道主义机构为脆弱社区提供挽救生命的援助，最重要的是，我们急需捐款方挺身而出，提供今年所需的55亿美元援助资金。”

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