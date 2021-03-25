新华社津巴布韦维多利亚瀑布城3月24日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦24日在该国旅游城市维多利亚瀑布城接种中国科兴公司生产的新冠疫苗，并宣布启动第二阶段疫苗接种工作。

姆南加古瓦是津巴布韦首位科兴公司新冠疫苗接种者，津反对党领导人当天也接种了疫苗。姆南加古瓦在接种后表示，他完全没有感觉到疼痛，也没有任何不适。反对党领导人接种疫苗对津巴布韦来说具有历史性意义，象征不同政党的和解和团结。

接种疫苗前，姆南加古瓦发表讲话，对中国等国家向津援助或出口新冠疫苗表示感谢，并表示相关国家的支持对津巴布韦获得疫苗资源、实现群体免疫至关重要。

同一天，姆南加古瓦宣布启动该国第二阶段疫苗接种工作。在这一阶段，接种对象包括学校教职员工、旅游和烟草等行业从业人员、老年人等。他表示，维多利亚瀑布城所有适龄居民都将在这一阶段获得接种，以尽快重启旅游业。

姆南加古瓦同时呼吁津民众积极接种疫苗，不要相信与新冠疫苗有关的“阴谋论”。他表示，新冠疫苗是安全的，接种疫苗以形成群体免疫是战胜疫情、恢复经济的唯一途径。

津巴布韦于2月18日启动第一阶段新冠疫苗接种工作，迄今超过4.4万名一线医护人员、高风险场所工作人员、新闻记者等接种了疫苗。目前津巴布韦使用的疫苗是中国政府向津援助的国药集团新冠疫苗和津政府向中方采购的科兴公司新冠疫苗。津政府表示，未来还将从中国等国家购买更多疫苗。

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