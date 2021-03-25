英国阿斯利康制药公司公布在美国等地所作新冠疫苗临床试验的数据后，美方一个监督委员会指出，这家企业发布的疫苗有效性数据不完整。

阿斯利康22日公布在美国、智利和秘鲁所作疫苗三期临床试验中期分析结果，称疫苗防止患病的有效率为79%，防止患重症的有效率为100%。

然而，美国国家过敏症与传染病研究所23日发表声明，说监督临床试验的数据安全监控委员会通知该所、美国生物医学高级研究和发展局以及阿斯利康，就阿斯利康“可能”引用“过时信息”、提供“不完整”的有效性数据表达“忧虑”。

美国国家过敏症与传染病研究所敦促阿斯利康尽快提供“最准确、最新”的疫苗有效性数据。

美国《华盛顿邮报》披露，数据安全监控委员会致信阿斯利康，认为应该把有效率报为69%至75%，而不是未纳入最新数据的79%。

阿斯利康23日发表声明，表示前一天发布的有效性数据是基于截至2月17日的中期分析，将在48小时内发布完整分析结果。

美国宾夕法尼亚大学医学伦理助理教授霍莉·费尔南德斯·林奇告诉法新社：“难以理解有什么正当理由，（会让阿斯利康）在获得较差且较新数字的情况下却只报较好数字。”

美国国家过敏症与传染病研究所所长、美国总统拜登的首席医疗顾问福奇在接受美国广播公司采访时说，数据安全监控委员会认为阿斯利康发布的有效性数据“可能有误导性”，要求对方修正。

福奇说，阿斯利康新冠疫苗“很可能非常好”，但阿斯利康发布有效性数据时出现“失误”，可能会让人对这款疫苗产生疑虑。

阿斯利康打算4月初向美国食品和药物管理局申请新冠疫苗在美国紧急使用。

欧洲近来报告多起接种阿斯利康疫苗者出现血栓乃至死亡案例，一些国家随后暂停接种阿斯利康疫苗。欧洲药品管理局18日发布初步调查结果，认为阿斯利康疫苗“安全有效”。美国国家卫生研究院22日发表声明说，阿斯利康疫苗在美国和南美的临床试验结果显示，接种疫苗的志愿者出现血栓的风险没有增加。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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