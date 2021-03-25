人民网布鲁塞尔3月24日电 （记者张朋辉）2月22日至3月24日，联合国人权理事会第46届会议以线上方式举行。中国多个社会组织在会议上作30余次视频发言，生动阐释中国人权发展成就和人权理念，有力批驳对中国的抹黑言论，深入揭批西方国家人权劣迹。

围绕新疆、西藏话题，中国国际交流协会、中国民间组织国际交流促进会、中国人民对外友好协会、中国西藏文化保护与发展协会、中国少数民族对外交流协会、北京市民间组织国际交流促进会等组织代表强调，中国高度重视保障少数民族人权，少数民族群众的物质文化生活水平得到显著提高。某些西方媒体关于新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”“强制拘禁”的报道毫无事实依据。事实充分证明，新疆各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展，新疆是一个安居乐业的好地方。中国政府积极保护和弘扬西藏优秀传统文化，尊重和保护宗教信仰自由，西藏少数民族发展事业呈现欣欣向荣的景象。

围绕香港话题，中国联合国协会代表强调，有关国家诬称香港人权状况在香港国安法通过后迅速恶化的指控毫无根据。香港国安法只针对极少数犯有严重危害国家安全罪行的人。香港居民合法权利和自由受到《中华人民共和国香港特别行政区基本法》充分保障。

围绕促进和保护所有人权，中国人民对外友好协会代表表示，中国团结14亿人民，成功控制新冠肺炎疫情，使世界五分之一的人口摆脱贫困、安居乐业。西方国家有些人热衷于对其他国家指手画脚，对自己国家发生的人权问题却视而不见。

围绕儿童权益保护，中国宋庆龄基金会、中国网络社会组织联合会、中国人权发展基金会、中国计划生育协会、北京青少年法律援助与研究中心、北京青爱教育基金会等组织代表认为，近年来，中国儿童健康照护体系得到长足发展，信息技术的应用帮助全体儿童享受公平教育。各国政府和社会应加大立法和资金投入力度，确保每个儿童都充分享有生存权、健康权、教育权、安全权。

围绕外债对人权影响，全球化智库代表表示，国家能力建设是创造就业、摆脱贫困的重要途径。个别别有用心的国家诬称中国制造“债务陷阱”、施行“债务外交”，但事实是中国帮助许多发展中国家进行基础设施建设并提供债务减免，助力世界上更多人口摆脱贫困。

围绕粮食权，中国扶贫基金会代表认为，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，在解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题上取得了伟大历史性成就，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为世界范围内消除贫困、实现和平发展做出历史性贡献。

围绕美国人权状况，中央民族大学、武汉大学专家学者，中国人权发展基金会代表强调，美国人权纪录劣迹斑斑，其奉行的人权双重标准昭然若揭、不得人心。拜登政府需痛改前非，纠正警察暴力执法、种族歧视、疫情防控不力等侵犯人权行为，真正兑现对国内人权保护的承诺，并与其他国家开展多边人权合作。

围绕新冠肺炎疫情，中国人权发展基金会代表表示，面对疫情，一些国家无视人民生命、煽动种族仇恨，甚至污名化他国、退出世卫组织。中国在迅速遏制疫情的同时，向其他国家提供了广泛的人道主义援助。最发达国家应切实履行国际义务，摒弃“疫苗民族主义”。

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