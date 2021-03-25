新华社华盛顿3月24日电（记者徐剑梅、邓仙来）美国总统拜登24日在白宫宣布，授权副总统哈里斯领导处理美国和墨西哥边境非法移民问题。

拜登说，哈里斯将代表他，且毋需和他商量即可直接开展相关工作。拜登还将非法移民潮归咎于美国上届政府的移民政策，并表示“有责任以人道主义方式处理这一问题”。

哈里斯当天表示，美国政府在美国和墨西哥边境面临“巨大问题”，这一问题不会在一夜之间得到解决。美国需要从导致非法移民长途跋涉涌向美墨边境的根源上解决问题。

白宫官员说，哈里斯将“双管齐下”，近期重点是阻止非法移民涌入美国，保障美墨边境安全。哈里斯还将代表美国政府与墨西哥及中美洲国家危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多建立“战略伙伴关系”。

据报道，美墨边境非法移民主要来自墨西哥及危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多。

美国国土安全部长马约卡斯16日在一份声明中说，美国和墨西哥边境非法移民数量达到20年来最高水平，美方驱逐了大多数单身成年非法移民和非法移民家庭，但不会驱逐无人陪伴的非法移民儿童。

美国海关和边境保护局数据显示，今年2月，美国执法人员在美墨边境逮捕或驱逐了逾10万名非法移民，为2019年以来单月最高。

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