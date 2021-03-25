新华社沙特阿拉伯未来新城3月24日电（记者涂一帆）当地时间3月24日，沙特王储穆罕默德在未来新城会见国务委员兼外长王毅。

王毅首先向穆罕默德转达习近平主席对萨勒曼国王和他本人的亲切问候。王毅表示，沙特是中国在中东地区的重要战略伙伴，发展对沙关系是中国中东政策优先方向。中方坚定支持沙方维护国家主权、民族尊严和安全稳定，反对任何势力以任何借口对沙特内政指手画脚；坚定支持沙方积极探索适合国情的发展道路，愿同沙方加强发展战略对接，助力沙实现“2030愿景”；坚定支持沙特在地区发挥更大作用，愿同沙方携手促进中东和平、稳定和发展。

王毅说，感谢沙方在涉疆、涉港、涉台等问题上给予中方有力支持。当前形势下，中沙应进一步加强团结协作，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对单边霸凌和干涉他国内政，捍卫发展中国家共同利益。

王毅说，中沙可充分发挥两国高级别联委会引领作用，深化能源、基础设施等传统合作，拓展可再生能源、5G、人工智能、大数据、航天等高新技术合作，加强反恐安全和去极端化交流合作。中方愿同沙方共同推动中国-海合会自贸区谈判尽早达成一致，筹备好中阿峰会，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。

穆罕默德首先请王毅转达萨勒曼国王和他本人对习近平主席的诚挚问候。穆罕默德表示，中国历史悠久，是具有重要影响的世界大国，中国的复兴是必然的，有利于全球的和平、稳定和繁荣，有利于世界的发展更加均衡。沙中友好源远流长、基础牢固，近年来两国关系实现质的飞跃，务实合作成果丰硕。沙方高度重视沙中全面战略伙伴关系，愿继续深化双方在原油贸易、石化、核能等能源领域合作，培育5G、数字、电信等非石油经济新增长点，加强反恐安全等合作，推动两国关系迈上新台阶。沙方愿同中方共同推动尽快结束海中自贸区谈判，努力办好阿中峰会。

穆罕默德说，沙特坚定支持中方在涉疆、涉港等问题上的正当立场，反对以任何借口干涉中国内政，反对个别势力挑拨中国同伊斯兰世界关系。沙方愿与中方一道，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，维护地区和世界的安全稳定。

同日，王毅还同沙特外交大臣费萨尔举行会谈，并会见海合会秘书长纳伊夫。

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