新华社利雅得3月24日电 当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在利雅得同沙特外交大臣费萨尔举行会谈。

王毅表示，中沙是全面战略伙伴。在两国元首亲自引领下，中沙关系保持健康发展势头。面对百年变局和中东地区新形势，中沙关系的战略性更加凸显。双方有必要及时进行战略沟通，维护好两国共同利益，同时为世界和平稳定与发展作出贡献。

王毅说，中方支持沙方维护国家主权、安全和稳定，支持沙方走符合本国国情的发展道路，支持沙方在国际和地区事务中发挥更大作用，反对以所谓意识形态和价值观为借口干涉沙特内部事务。中方赞赏沙方在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大关切问题上始终给予中方理解支持。少数西方国家依据精心炮制的谎言就涉疆问题对中国进行所谓制裁，这是对中国内政的粗暴干涉，其实质是借涉疆问题遏制、打压中国。这种做法是要倒退到是非不分的“丛林法则”时代，应当受到世界各国共同抵制。对中国的支持就是支持《联合国宪章》宗旨和原则，就是支持国际公平正义。中沙战略互信将在维护各自国家主权、民族尊严和发展权利的进程中得到进一步加强，并将为两国各领域合作开辟更广阔前景。

王毅表示，中方愿加强“一带一路”倡议同沙“2030愿景”深度对接，用好两国高委会机制，有序推进贸易、投资、重大项目等传统合作，促进5G、人工智能、大数据等新兴领域合作，助力沙推进经济多元化，实现可持续发展。希双方共同做好中阿峰会筹备工作，为构建中阿命运共同体制定路线图和具体规划。

王毅强调，中方乐见沙特作为地区大国，为地区和平稳定发挥重要作用，支持沙方提出的关于解决也门问题的倡议。当前中东形势发生新的变化，中方尊重中东各国意愿，积极响应中东国家诉求，提出实现中东和平稳定的五点倡议，希为促进中东长治久安发挥应有作用。中方愿同包括沙特在内的阿拉伯国家共同提出《中阿数据安全合作倡议》，使数字经济发展更加安全、规范、开放、互惠。中国同海合会自贸区谈判已持续多年，希双方争取早日达成一致。

费萨尔表示，沙中关系源远流长、日益强劲，沙方对两国友好关系深感自豪，将全力推动两国关系向前发展，造福两国人民。沙方认为，任何国家都有选择本国发展道路的权利，都应致力于服务本国人民，而不是听从别人的指令。没有任何国家比其他国家优越，也没有任何国家有权对别国指手画脚。不干涉内政原则是国际法中的明确原则。沙方反对对中国内政进行任何形式的干涉，愿同中方加强合作，共同维护国际秩序和稳定。沙方愿同中方密切高层交往，加强发展战略对接，尽早召开两国高委会会议，拓展各领域合作。双方要共同做好阿中峰会筹备工作，确保峰会取得重要成果。沙方欢迎中方为维护中东地区安全发挥积极作用，欢迎中方在上述领域提出的倡议。沙方愿同中方共同努力推进海中自贸区谈判。

双方还就伊朗核、也门等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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