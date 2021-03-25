本报驻西班牙记者 姜 波

葡萄牙政府日前宣布，开始逐步解除与新冠肺炎疫情防控相关的封禁措施，分阶段开放商业经营场所和经济活动，逐步重启经济。

为了加快经济复苏步伐，葡萄牙政府近日宣布了总额约70亿欧元的一揽子经济和就业扶持计划，其中包括约11.6亿欧元的直接援助，主要用于增加和扩大对受疫情影响企业的补贴，缓解企业流动性压力，加强支持就业市场。该计划还为受疫情冲击较为严重的旅游、餐饮等行业提供租金补贴、减免或延迟缴纳税费等额外支持措施。除了此前向中小型旅游企业提供的总额1.2亿欧元的官方担保信贷外，政府还宣布向大中型旅游企业提供3亿欧元官方担保信贷。

旅游业是葡萄牙经济的支柱产业之一，产值占国内生产总值约15%。葡萄牙希望逐步放开对国际游客的旅行限制，加快旅游业恢复，带动经济增长。葡萄牙旅游国务秘书马克斯近日表示，葡旅游市场有望最快于5月重新向其最大国际游客客源国英国开放，届时已接种疫苗及核酸检测阴性人员往来将不受限。

疫情发生以来，葡萄牙政府采取了一系列措施减轻疫情对经济活动的影响。除了向企业提供补贴和信贷支持，还通过缩减工作时长、暂停工作合同、为低收入家庭发放稳定收入补助金等举措，保障企业和家庭支付能力。

欧洲统计局日前发布的欧盟2020年第四季度就业数据显示，葡萄牙就业率环比增长1.9%，增幅位于欧盟地区前列。葡国家统计局今年初公布的数据显示，去年葡萄牙失业率为6.8%，比2019年增加0.3个百分点，低于政府预期，凸显出政府保就业举措取得了显著成效。

国际信用评级机构标准普尔预测今年葡萄牙经济将增长4.8%。该机构预计，随着葡萄牙经济复苏，今年该国赤字率将缩减至4.7%并逐步降低，政府公共债务占国内生产总值的比重将由去年底的133.4%减少至128.4%。

虽然经济呈向好趋势，当地舆论分析认为，葡萄牙经济发展仍面临诸多挑战。今年初采取的新一轮社会限制举措可能会对前几个月的经济形势带来负面影响。欧盟地区疫苗接种工作不如预期，旅游业何时可以全面开放也无法确定。

根据欧盟的经济复苏计划，葡萄牙未来几年将获得153亿欧元直接援助。葡萄牙政府表示，欧盟经济复苏计划有助于葡萄牙扩大创新和增加基础设施投资，加快经济和社会转型升级，为经济恢复注入更多动力。

（本报马德里3月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 11 版）

(责编：胡永秋、牛镛)