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“相信中国的明天会更好”

本报驻俄罗斯记者  殷新宇
2021年03月25日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国脱贫攻坚战取得全面胜利，俄罗斯瓦维洛夫植物遗传资源研究所遗传学系主任叶辅根·雷德钦科感到振奋。这位国际植物病虫害防治专家感慨道：“中国人民以自己的才干和辛勤战胜了贫困。”

　　雷德钦科积极参与了兰考的减贫工作。由于自然条件恶劣，河南开封兰考曾是中国出名的贫困县，2002年被确定为国家级扶贫开发工作重点县。2005年，受当地农业专家之邀，雷德钦科来到兰考。“当地小麦种植一直深受蚜虫侵扰之苦。我告诉大家，培育小麦新品种是防治蚜虫最经济环保的方法。”前往中国之前，这位俄罗斯专家已经仔细“备了课”。

　　刚到兰考，雷德钦科就扎进麦田，开展田间调查研究。“土地的利用率很高。勤劳的农民在最小块的土地上都种植了小麦，田间没有杂草。”这是他对中国农村的第一印象。同时雷德钦科也发现，因缺少作物轮作等，害虫在田间繁殖传播。

　　从那时开始，一心想为中国农民培育抗蚜小麦新品种的雷德钦科，几乎每年都来河南。他被开封市政府聘为顾问，为当地培训大量农业技术人员。在他推荐下，俄罗斯科学院、国家农科院等机构近10位专家来到开封参与超级小麦育种研究。

　　雷德钦科和兰考的河南天民种业公司长期合作。在他看来，合作伙伴这十几年来的变化，正是兰考脱贫攻坚的缩影。“最初只有平房和低矮的小楼，后来建起了实验大楼和多座仓库，购置了先进设备，支持科学研究的物质基础日渐雄厚。他们还与多所国际科研机构建立了合作，小麦育种工作越来越高效。”

　　通过密切合作，小麦抗蚜虫新品种终于在河南培育出来。开封市大面积应用新品种，每年大约可减少小麦损失1.2亿公斤；通过减少田间农药喷施，实现年增收节支6000万元。“过去，我在麦田里总能看到农民们站成一排，背着喷雾器喷洒农药。现在，无人植保机在很短时间里，就能完成一大片麦田的农药喷洒任务。”雷德钦科表示，长期以来，中国政府致力于发展高质高效的农业，持之以恒地向农业科技投入大量资金，这为取得今日的减贫成就打下坚实基础。与此同时，中国农业技术人员和农民身上体现出的坚毅、勤劳等精神，也是实现脱贫的重要因素。

　　2017年，兰考成为河南首个脱贫摘帽的贫困县，也是中国第一批脱贫摘帽的国家级贫困县之一。因为对中国农业发展所作的贡献，雷德钦科获得2018年度中国政府友谊奖。雷德钦科告诉记者：“现在看兰考，完全是一座现代化城市，再也没有当年贫困县的模样。我为见证和参与了这一伟大进程而深感荣幸。相信中国的明天会更好。”

　　（本报莫斯科电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年03月25日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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