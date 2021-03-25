本报驻意大利记者 叶 琦

1月16日，首批100万剂由中国国药集团生产的新冠疫苗运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。图为机场工作人员卸载疫苗。

新华社发

面对肆虐全球的新冠肺炎疫情，中国同中东欧国家团结协作、合力应对。在这一过程中，不断涌现一幕幕温情故事，记录并见证着中国与中东欧国家的深厚情谊，以及共克时艰、共同发展的信心与决心。

“事实证明，中国是我们真正的朋友”

近日，中国驻波黑大使馆收到波黑安全部、波黑联邦民事保护局分别颁发的抗疫证书。负责抗疫物资统筹协调工作的波黑安全部部长齐科蒂奇对中国大使馆在波黑抗疫过程中所作无私贡献表示感谢，祝愿波中友好关系继续保持高水平发展。

2019年8月，无锡市少年宫合唱团赴波黑演出，受到热烈欢迎。去年3月，疫情在波黑暴发，无锡市少年宫合唱团向波黑捐赠抗疫物资，并与波黑同龄人云端同唱贝多芬的《欢乐颂》，祝愿人类早日战胜疫情。源于这一背景，波黑联邦民事保护局在抗疫证书中，感谢为波黑抗疫提供帮助的中国民间组织和个人，并特别授予无锡市少年宫合唱团的孩子们“抗疫贡献奖”。

3月5日，第三批中国国药集团生产的新冠疫苗运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德的尼古拉·特斯拉国际机场，塞尔维亚总统武契奇赴机场迎接，并在社交媒体上再次感谢中国。

这已不是武契奇第一次赴机场迎接中国疫苗。1月16日，塞尔维亚传统新年的第二天，他亲自率领卫生部部长等政府官员，冒着严寒迎接首批100万剂来自中国的新冠疫苗。

“塞尔维亚疫情防控、疫苗接种得力有效，这些成绩归功于‘患难见真情’的中国。第一波疫情中，中国政府派出专家医疗团队并帮助我们创建了‘火眼’病毒检测实验室，如今我们获得了中国国药的疫苗。中国朋友挽救了塞尔维亚成千上万人的生命，塞尔维亚人民永远不会忘记这份情谊。”武契奇在接受本报记者专访时表示。

去年3月21日，首趟搭载防疫物资的中欧班列自义乌启程。此后，一批批防疫物资在疫情危急时，乘着“钢铁驼队”，沿着“一带一路”打通防控补给线，运达捷克、波兰、匈牙利等中东欧国家。希腊卫生部部长瓦西利斯·基基利亚斯表示，希腊疫情防控初期医疗物资短缺，中国为希腊抗疫解了燃眉之急。塞尔维亚政府秘书长助理达尼耶尔·尼科利奇说：“（中国）向我们展示了共建‘一带一路’和中国—中东欧国家合作机制不仅限于经济领域，也给全人类带来福祉。”

2020年6月，面向拉脱维亚生物医学研究中心和希腊雅典大学微生物实验室，中方捐赠出华大集团研制的“火眼”病毒检测实验室核心设备。

2020年12月1日，中国—中东欧国家常态化疫情防控专家信息交流视频会议上，中国各领域防控专家和一线防控人员，在多场视频会议中与中东欧国家分享抗疫信息。波黑传染病专家阿梅拉·洛利奇表示：“所有的专业问题都在交流会上得到了圆满回答，感谢中国所做的一切！”

“事实证明，中国是我们真正的朋友。”捷克总统泽曼此前接受采访时如是说。

“展现了同呼吸、共命运的国际人道主义精神”

中国抗疫医疗专家组离开塞尔维亚那天，塞尔维亚公共卫生研究所副所长特帕夫切维奇特意赶到机场送行。

建立方舱医院，落成两座病毒检测实验室……为了支持和巩固塞尔维亚的抗疫斗争成果，中国赴塞抗疫医疗专家组三度延后回国时间，在塞共同抗疫长达82天。特帕夫切维奇感动地说：“中国朋友一次又一次展示了他们的勇敢和担当。非常遗憾的是，我从没有看到过他们口罩下的脸庞。”

抗疫危难时刻，中国和中东欧国家的人民之间，相互鼓劲加油——

罗马尼亚“小快板”合唱团的孩子们演唱中文歌曲为中国加油，在中国社交网络观看量近3000万；塞尔维亚特地举办主题为“塞尔维亚人民永远和中国兄弟在一起”的音乐会，塞副总理斯特凡诺维奇说，“中国并不是在独自战斗”；希腊橄榄油企业向中国驻希腊大使馆赠送一棵橄榄树，以表希腊人民的支持与祝福；拉脱维亚首都里加的小学生们，为中国募捐并录制加油视频……

投我以桃，报之以李。中国为中东欧各国在华采购医疗物资搭建“空中走廊”，让更多物资及时高效送达中东欧各国。

回顾2020年，3月21日，中国政府援助希腊抗疫物资运抵雅典国际机场；3月31日，首批中国捐赠的新冠病毒核酸检测试剂盒运抵阿尔巴尼亚；4月10日，中国向波黑政府捐赠首批抗疫物资；5月1日，重约12吨的援助医疗物资运抵斯洛文尼亚……“铁杆兄弟，谢谢你们”“心连心、共命运”“感谢中国！患难之交、真情谊、真英雄”……在塞尔维亚、波兰、匈牙利、希腊等国的社交网站上，人们向中国驰援力量深表谢意。

“抗击疫情是当前最紧迫的任务。中国以实际行动同中东欧国家团结协作、合力应对，展现了大国担当，展现了同呼吸、共命运的国际人道主义精神。中东欧国家和中国的友谊在互帮互助中不断升华。”克罗地亚—中国友好协会主席安德烈·卡拉菲利波维奇表示。

“这份情谊巩固了各领域的合作基础”

“数以百万计的人们为抗击疫情这个共同目标而团结起来。我从未见过任何一个国家像中国这样，为扭转困境，人民心甘情愿、团结一致，不顾个人利益、奉献个人力量。事实证明，中国的治理和医疗体系是世界上效率最高的体系之一。拥有14亿人口的中国不仅成功遏制住新冠病毒的传播，还向世界许多国家提供了援助。”清华大学2020年研究生毕业典礼上，医学院波黑籍留学生伊瓦娜·托多罗维奇的一段由衷发言让人印象深刻。

如今，伊瓦娜已经入职深圳华大基因股份有限公司。“我相信在中国的学习、工作经历，将帮助我未来更好地为祖国波黑服务。”

“携手抗疫为稳固和发展中国—中东欧国家合作提供了一个契机，这份情谊巩固了各领域的合作基础。”希腊中国问题学者、欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯表示，中国与中东欧国家分享抗疫经验，在公共卫生安全领域加强合作，为中国—中东欧国家合作赋予了新的使命和内涵。

今年1月25日，满载100个标箱防疫物资的中欧班列驶出义乌西站，这是今年全国首趟中欧班列防疫物资专列，13天后抵达波兰马拉舍维奇，再分拨到波兰各地，再次为欧洲送去急需补充的防疫物资。

“本着合作共赢、共谋发展的精神，中国正源源不断地为受到疫情严重冲击的中东欧国家经济提供强大支持和希望。”塞尔维亚国际政治经济研究院“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉德瓦茨表示，中东欧国家是“一带一路”沿线重要的成长市场和经济空间，疫情过后中东欧国家与中国之间的合作将迎来新的更大发展。

“中国对中东欧国家抗疫斗争的坚定支持，深化了双方的友谊和合作基础。中国—中东欧国家合作将成为欧亚合作的新亮点，并将成为欧中关系的助推器和平衡器。”阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留表示，中国—中东欧国家合作机制正在增加新内容、开拓新领域，为互利共赢拓建新平台。

克罗地亚前总统梅西奇在接受本报记者专访时表示，构建人类命运共同体离不开构建人类卫生健康共同体。以共同抗击疫情为契机，中东欧国家与中国卫生合作更上一层楼，这也将开启双方关系发展新阶段。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)