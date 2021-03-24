新华社东京3月24日电 经历不堪回首的一年 东京奥运会火炬接力终于要开始了

新华社记者王子江 冮冶 杨光

东京奥运会圣火将从25日开始，踏上121天传递的征程。圣火过去一年遭遇的磨难，比起东京奥运会本身，还要复杂和不堪。

那种不堪和艰难，似乎从点燃的那一刻起，就注定了。

去年3月12日，希腊古奥林匹亚遗址晴空万里，本来庄严隆重的圣火采集仪式，因为新冠肺炎疫情影响，被临时紧急缩小规模。只有100名国际奥委会和东京奥组委人士参加，民众被禁止参加。“闭门举行”当时看来是一次意外事件，但没人知道在接下来的一年中，它在全世界成为常态。

就在前一天，世界卫生组织（WHO）刚刚宣布新冠肺炎疫情为全球“大流行”。按照原来的计划，圣火将先在希腊传递一周。疫情没有阻挡住希腊人对火炬传递的热情，所到之处到处是围观的人群。为了安全，希腊奥委会第二天就取消了在希腊境内的传递，圣火被封存。

日本方面早就对圣火充满期待。此前一个多月，他们就在东京举行了盛大的火炬传递彩排，东京奥组委安排明星石原里美作为大使参加彩排，吸引了众多目光。时任东京奥组委主席森喜朗和奥运大臣桥本圣子原计划乘坐涂有火炬图案的专机前往雅典迎接圣火，但最终日本只派出了一个小规模的代表团低调前往。3月19日，在举办过第一届现代奥运会的帕纳辛奈科体育场，希腊奥委会将圣火交接给东京奥组委，现场冷冷清清，只有10余名嘉宾出席，原定出席的希腊新任总统萨克拉罗普卢也取消了行程，原计划的舞蹈表演全部取消。

3月20日，圣火抵达日本东北部的宫城县松岛基地机场，原来计划的大规模欢迎仪式被取消。经过短暂的欢迎仪式后，盛着圣火的火种灯开始为期六天的灾区巡展。按原计划，3月26日，奥组委将在位于福岛的国家训练中心举行盛大的火炬接力揭幕仪式，火炬开始传递。

然而，圣火抵达日本时，宫城县狂风大作。而当时奥运会可能被推迟的传闻就已经沸沸扬扬。

在第一站的展览中，火种灯就被吹灭了两次，火炬的点火棒也发生了故障，最后组委会只能动用备用火种灯，并用金属棒捆绑布条的古老方式点燃了火炬台。

疫情没有浇灭日本民众的参观热情，几天的巡展每天都吸引了大批居民参观。3月24日，东京奥组委决定简化奥运会火炬接力的程序，其中包括暂时取消火炬手，以汽车运载圣火。这时据火炬接力出发只剩下两天，奥组委首席执行官武藤敏郎还信誓旦旦：火炬接力将如期举行。

但就在3月24日晚，国际奥委会与东京奥组委发布联合声明表示，东京奥运会将推迟到2021年举行，奥运火种将留在日本。

奥运会延期后，圣火被存在一个秘密地点，直到去年8月31日，圣火在日本奥林匹克博物馆公开亮相，开始为期两个月的展览。日本奥委会主席山下泰裕在展览之前说：“相信圣火的展出将对所有运动员提供心灵的支持。”

去年12月15日，奥运会火炬传递倒计时100天。东京奥组委宣布了新的火炬传递计划，出发日期是2021年3月25日，传递路线与奥运会推迟前规划的路线基本相同，出发的地点仍然是2011年海啸灾区福岛县的国家足球训练中心，经过全日本859个地区，在7月23日奥运会开幕日晚上抵达奥林匹克体育场。传递的时间仍然是121天。

圣火去年11月结束在日本奥林匹克博物馆的展览后，被送往东京都下属的23个特别区、26个市、5个町、8个村进行巡展。但今年1月，日本疫情形势恶化，东京都等地进入紧急状态，圣火展览被迫中断。

疫情恶化，原计划的奥运会测试赛也被推迟，东京奥运会可能被取消的谣言不断传来，东京奥组委内讧不断，森喜朗辞职，桥本圣子继任，紧接着开闭幕式总导演佐佐木宏也因发表侮辱女星言论下课。

本月21日，东京都宣布结束紧急状态，东京奥组委也在桥本圣子的带领下恢复了运作的平静。

3月25日，就在明天，刚刚上任一个月的桥本圣子将主持火炬传递开幕式。桥本在1964年东京奥运会开幕式前5天出生，其父亲以奥运圣火中的“圣”字给她取名。一切似乎是巧合，又似乎早就预示了一个新的开始。

(责编：艾雯、刘叶婷)