新华社北京3月24日电（记者苏斌、王蓓蓓、董意行）北京冬奥组委文化活动部副部长高天近日在接受采访时表示，体育运动需要更多人了解和参与，北京冬奥会的会徽、吉祥物、体育图标、火炬等每一个重大设计都是精益求精，下了很深的功夫，以展现中国传统文化的魅力以及文化创新的时代感。

高天认为，北京冬奥会是体育盛会，也是文化盛会。每一届奥运会的体育竞赛都给观众留下美好回忆，也留下丰厚的奥运文化遗产，吉祥物就是其中之一。

在她看来，历届奥运会吉祥物都富有特色，北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”和冬残奥会吉祥物“雪容融”非常活泼可爱，在设计上体现冬季冰雪运动和现代科技特点，也特别突出了中国文化元素。

北京2022年冬奥会和冬残奥会体育图标于2020年12月31日正式发布，对此高天称，体育图标是对于体育项目的图形化诠释和表达，历届奥运会的体育图标都体现了举办方独具匠心的创意设计、理念与文化背景。北京冬奥会和冬残奥会体育图标既展示出冬奥会运动项目特点，又融合了中国传统文化元素，特别是创新制作了动态体育图标，给大家带来很大惊喜。

“如今越来越多的年轻人喜欢上冬季运动，我们也希望北京2022年冬奥会和冬残奥会这组充满动感和活力的体育图标为更多的年轻人所喜爱，共同感受冬季运动的独特魅力、冲击力和吸引力，彰显北京冬奥会和冬残奥会点亮青年梦想、融入亿万民众的理念和愿景。”

高天说，北京冬奥会和冬残奥会文化活动的核心指导思想就是要充分利用我国丰富的文化艺术资源，以体育为主题，以文化为内容，策划组织形式多样、生动活泼的文化宣传活动，广泛吸引社会各界积极参与。

她表示，几年来，文化活动部通过一系列丰富多彩、有声有色的冬奥文化活动，宣传冬奥知识，传播冬奥理念，推广冰雪运动，为北京冬奥会营造了浓厚的文化氛围。

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