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澳前外交官撰文批莫里森政府：若继续反对中国，澳大利亚将自绝于亚洲

2021年03月24日15:20 | 来源：环球网
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澳大利亚政论杂志IndependentAustralia3月23日文章，原题：当我们讨好美国时，中国越过了澳大利亚

1969年，澳大利亚政府首次讨论在悉尼建造第二座机场的必要性，直到1986年才确定了机场的选址，又过了25年，该项目才破土动工。而在中国，每年有8座新机场投入使用，从立项到最终建成平均仅耗时2年。为什么澳大利亚不能集中精力去做这些事情呢？

为了取悦美国，合理的中国投资被挡在了澳大利亚门外，而美国在背后嘲笑我们。懒政和不正派的行为充斥着当前的执政联盟。澳大利亚还从来没有像莫里森这样懒惰的总理，对他来说，钱是长在树上的。他和他许多同时代的人一样，对真正的工作或者实体经济一无所知。

澳大利亚政府忌惮中国的活力。他们害怕中国人的职业道德。中国驻堪培拉大使馆的工作人员训练有素，比莫里森内阁的大多数成员更有文化、更聪明。中国人关注着报道澳大利亚的所有新闻机构的一举一动。他们在世界上的大多数国家都这样做。重点是，总的来说，他们比我们更了解我们自己。

澳大利亚的政客和官员们试图为莫里森考虑不周的做法开脱，这种轻率而傲慢的尝试只会让事情变得更糟。从我收集到的所有信息可以判断，中国认为莫里森执政期间两国关系恢复无望，因此中国人将不再为此烦心。但是如果澳大利亚发表反华声明或者做出反华举动的话，他们将会采取进一步的惩罚性贸易措施。

澳大利亚政府根本就不知道发生了什么。中国正在疏远我们。亚洲也将疏远我们。如果澳大利亚继续强烈地反对中国，那么它将面临着自绝于亚洲其他国家的风险。

直言不讳地说，我们必须得像承认美国那样承认中国。中国也希望得到我们给予美国的同样的尊重。

美国政府的“印度洋-太平洋地区协调员”库尔特·坎贝尔说，在中国更好地对待澳大利亚之前，拜登政府将不会恢复同中国的正常关系。我们不需要美国来指导我们的外交政策。事实是，他们证明了莫里森是多么软弱无能。（作者布鲁斯·黑格为澳前外交官和政治评论员，陈康译）

(责编：郝江震、白宇)

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