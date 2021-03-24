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智利官员称赞中国轨道列车助力智利铁路发展

2021年03月24日14:33 | 来源：新华社
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新华社圣地亚哥3月23日电（记者尹南、张笑然）智利交通和电信部长乌特23日参观停靠在首都圣地亚哥的15列中国轨道列车，称赞这批车辆的到来是近年来智利“铁路发展最重要的里程碑之一”。

2018年到2019年，中国中车青岛四方机车车辆股份有限公司（中车四方）与智利特莫伊萨公司组成的联合体在国际竞标中胜出，与智利国家铁路公司签署合同，为智利南方三条铁路线提供内燃动车组和电动车组。这是40年来这三条线路首次更新车辆。首批轨道列车今年2月运抵智利。

乌特说，这批车辆技术领先、能效高，有空调、无线网络和无障碍设施，将为铁路沿线120万人提供更安全舒适的出行体验。

智利国家铁路公司总裁埃拉苏里斯高度称赞联合体的工作和产品质量，称这批车辆运抵智利是“历史性的里程碑”。

据悉，这批车辆将在圣地亚哥进行整备和调试，并将在通过2000公里试运营后正式投入运营。

智利政府于2019年提出“铁轨上的智利”计划，目标是投入50亿美元升级改造国内铁路线路。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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