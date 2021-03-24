新华社都柏林3月23日电（记者张琪）爱尔兰政府23日宣布，从26日凌晨4时起将对来自新冠疫情高风险国家和地区的入境旅客实施14天强制酒店隔离措施；来自非高风险地区、但在入境时不能提供72小时以内有效核酸检测阴性证明的旅客也将照此规定执行。

目前，被爱尔兰政府认定为高风险的国家和地区共有33个，其中绝大多数在非洲和南美，中国不在此列。爱尔兰政府将对高风险国家和地区的名单持续进行动态调整，并通过外交部网站等对外发布。

爱尔兰通过政府网站宣布，强制隔离期间的食宿费用由个人自理，成人收费标准合计为1875欧元，约合人民币14000多元。来自高风险地区的旅客必须事先通过网络在政府指定的酒店预约房间并提前付费。专门用于此目的的网站已于当日正式开通。外交人员、机组人员、海员和执行特殊公务的人员等在符合其他防疫要求的情况下可免除14天强制隔离。

爱尔兰总理马丁23日对当地媒体说，强制隔离措施将有效减少境外输入病例。

爱尔兰卫生部当晚公布的数据显示，该国新增确诊病例371例，累计确诊231484例；新增死亡病例24例，累计死亡4610例。

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