新华社纽约3月23日电 综述：欧洲疫情反弹导致国际油价大跌

新华社记者刘亚南

由于欧洲多国新冠疫情反弹令市场承压，国际原油期货价格23日再次大幅下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌3.80美元，收于每桶57.76美元，跌幅为6.17%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.83美元，收于每桶60.79美元，跌幅为5.93%。

第三波疫情来袭促使欧洲多国再次加强疫情管控，加之疫苗接种进程缓慢以及对疫苗有效性的担忧上升，市场对石油需求复苏乐观预期受挫。

德国商业银行分析师表示，欧洲大陆正在收紧疫情管控措施，进一步限制出行，或将对石油需求造成负面影响。

在线经纪商智汇公司市场分析师法瓦德·拉扎克扎达表示，欧洲大陆疫苗接种进程缓慢、新冠病毒感染人数大幅增加，该地区放宽出行限制的前景堪忧，削弱了市场对原油需求改善的预期。

施耐德电气投资有限公司全球大宗商品分析师克丽丝廷·雷德蒙表示，近期欧洲疫苗接种进程放缓，令投资者对全球经济快速复苏的乐观预期受挫。此外，美国炼油厂在2月遭遇极寒天气后产能仍未完全恢复，导致美国商业原油库存连续数周增加。

与此同时，石油输出国组织（欧佩克）与伙伴国最新减产政策并未导致现货市场供应达到此前预期的紧张程度。

数据显示，尽管沙特承诺实施额外减产，但近期该国原油出口量高于预期。美国维兰德拉能源公司首席财务官马尼什·拉杰表示，沙特在额外减产的同时加大了库存原油出口，市场供应仍保持充足。

雷斯塔能源公司高级副总裁兼石油市场负责人比约纳尔·通海于根说，在全球仍受疫情困扰的背景下，石油需求复苏之路将充满障碍。

不过，美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林认为，当前油价下跌只是强劲牛市中的短暂回调，预计今后数周石油库存将大幅下降，需求将大幅反弹。

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