参考消息网3月23日报道（文/姜涛） 3月22日（周一）晚间，中国外交部副部长秦刚召见欧盟驻华代表团团长郁白，代表中国政府就几小时前欧盟外长会借口所谓新疆人权问题作出单边对华制裁决定，向欧方提出严正抗议和强烈谴责，并通报中方有关反制措施。

同时，中国外交部网站刊出消息，宣布对欧洲议会议员彼蒂科菲尔等十人以及欧盟理事会政治与安全委员会等四个实体进行制裁。相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。

值得注意的是，中方通报中出现了一个不常出现的时间量词：“几小时前”，显然，这意味着中方对欧盟的一举一动都在密切注视，出台反制措施的动作也是相当麻利。据媒体报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利回应中方制裁时说，“我们还在开会呢，就听到中国报复了。”

事实上，中方如此迅速出台反制措施也是规劝无效后的迫不得已。早在上周，欧盟各成员国大使基本已经就这一问题达成一致，周一的外长会只不过是走个流程。当时中国外交部曾警告称，将对任何制裁新疆的行为给予“坚决回击”。中国驻欧盟使团团长张明上周也表示，中国反对干涉别国内政，反对制裁，反对毫无根据的指责。他说，“我们希望对话，而不是对抗。我们希望欧盟三思而行。”

只是欧盟看起来不听劝，那就没什么好说的。

在这次中方制裁名单上，排第一的彼蒂科菲尔格外显眼。有中国媒体挖出此君的过往：学马列主义出身，但都是一知半解，后来转身当起反华急先锋。而彼蒂科菲尔知道自己被中国制裁后，似乎还有点“沾沾自喜”，他上蹿下跳，连发十多条推特，跟各路反华人士互动，俨然把“反华”当成个人捞取政治关注度的资本。

但留言中，不少网友倒是看得很明白，有人提醒他“也许您和您的家庭关联企业将被禁止进入中国？那个怎么样？”“任何与您有关的公司也被禁止在中国开展业务，我们将看看您的朋友是否喜欢。”

更有网友直接嘲讽道“你有啥啊？”

彼蒂科菲尔不但在新疆问题上大放厥词，还在涉港问题、涉台问题上对中国进行恶意攻击。作为欧洲议会对华关系代表团团长，彼蒂科菲尔还对华为、中兴等企业进行过无理打压。他甚至威胁将阻止中欧投资协定在欧洲议会通过。

对此，一些有识之士认为这些“哗众取宠的表现除了愚蠢之外，什么也证明不了。”还有人提醒他“中国政府对你的制裁得到了中国人民的全力支持，感到惊讶吗？”

类似彼蒂科菲尔这种政客，或许通过卖力反华能收获短期好处，但长远看，恐怕得不偿失。中方的制裁绝不是做做样子，一旦这些小丑政客失去利用价值，幕后金主早晚会将其抛弃。就像美国前国务卿蓬佩奥，其家属及关联企业也被禁止与中国有往来，结果导致蓬佩奥卸任后失去了到大公司捞金的机会，只能被保守派智库收留。

回到制裁这个话题本身，欧盟也不是铁板一块。据外媒报道，上周欧盟讨论制裁中国时，匈牙利代表就投出了反对票。而在欧盟正式通过制裁措施后，匈牙利外长彼得·西亚尔托称这些措施“有害”且“毫无意义”，将进一步危害欧中合作。他认为，如果能将合作根植于理性的土壤，那欧盟将会受益匪浅。

值得一提的是，匈牙利是首个使用中国疫苗的欧盟国家，尽管欧盟卫生机构尚未批准该疫苗使用。

不过，是什么因素使一向对华还算理性的欧盟发生这种转变？恐怕不得不提美国。美国霍夫斯特拉大学专门研究美国外交事务的教授朱利安·库说：“我认为，美国对各国在新疆问题上没有更激进感到有点失望。”果不其然，欧盟宣布制裁后，得到了美国国务卿布林肯的称赞，他说：“跨大西洋团结一致的回应会向那些‘侵犯或滥用国际人权’的人发出强烈的信号。”

然而欧盟若想提高自主性，对美国亦步亦趋显然是行不通的。英国《每日邮报》认为，欧盟一直寻求避免与北京对抗，制裁主要是象征性的，但也标志着其对华政策的强化。此外，欧元区经济正在苦苦挣扎，经济学家说，要想赶上疫情前的增长率需要数年时间，一些成员国不愿采取任何可能影响与中国贸易的措施。

退一步海阔天空，希望欧盟三思！

(责编：艾雯、刘叶婷)