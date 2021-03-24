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欧盟将为奥地利微电子研发项目注资约1.5亿欧元

2021年03月24日11:34 | 来源：新华社
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新华社布鲁塞尔3月23日电（记者 陈文仙）欧盟委员会23日宣布，根据欧盟国家援助规定，批准为奥地利的三个微电子研发项目提供约1.5亿欧元的公共资金支持。

奥地利三家微电子领域的公司将获得欧盟的资金支持，同时约有5.3亿欧元来自私营部门的资金有望对这些项目进行投资。

欧委会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格在当天发表的一份声明中说：“为了实现数字化和绿色转型，我们需要高度创新和可持续的微芯片和传感器，用在从移动电话到飞机等许多产品上。”

韦斯塔格还表示，欧洲共同利益重点项目“微电子联合研究和创新综合计划”一直都在支持该领域重要前沿技术的发展。奥地利的三个项目获得资金支持，因为它们符合该计划的高要求，并与参与者开展了重要合作。

去年12月，奥地利向欧委会申请为上述三家公司提供约1.5亿欧元的公共资金支持。

2018年12月，欧委会批准由法国、德国、意大利、英国联合设立的“微电子联合研究和创新综合计划”，旨在推动汽车、物联网和其他关键应用领域所需的微电子技术和组件的发展。该计划是2014年欧洲共同利益重点项目启动以来获批的首个微电子领域计划。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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