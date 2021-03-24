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美联储主席重申美国经济仍未完全复苏

2021年03月24日11:29 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿3月23日电（记者许缘、高攀）美国联邦储备委员会主席鲍威尔23日表示，美国经济复苏速度快于预期，力度正在增强，但仍未完全复苏，其前景将继续取决于新冠疫情发展情况。

　　鲍威尔当天以视频方式出席美国国会众议院金融服务委员会听证会时表示，主要得益于前所未有的财政和货币政策支持，美国经济复苏速度较普遍预期更快，复苏力度“看起来正在加强”。近期美国经济活动和就业指标均有所好转，家庭支出显著增加，房地产行业已从衰退中“完全复苏”。

　　鲍威尔重申，正在进行的疫苗接种为美国经济今年晚些时候恢复正常带来希望，但受疫情冲击最为严重的经济部门仍然疲软。同时，失业率仍高达6.2%，劳动参与率明显低于疫情前水平。低薪工人以及非洲裔、西班牙裔美国人等少数族裔和群体仍承受着疫情带来的伤害。

　　美国财政部长耶伦当天也以视频方式出席听证会。耶伦表示，美国经济前景“充满希望”，但复苏任务仍然艰巨。她对国会此前通过的1.9万亿美元经济救助法案表示欢迎，并认为经济复苏速度和力度将部分取决于法案实施情况。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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