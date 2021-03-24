新华社日内瓦3月23日电 中国代表团23日在联合国人权理事会第46次会议上对英国等提交的涉斯里兰卡决议草案提出表决并投反对票。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，中国赞赏斯里兰卡政府致力于促进和保护人权，推动经济社会可持续发展，提高人民生活水平，保障弱势群体权利，推进民族和解，打击恐怖主义，祝贺斯里兰卡政府在上述领域取得的成就。

陈旭表示，根据联合国大会有关决议，人权理事会的工作应遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则。各方应通过真正对话与合作促进和保护人权，不应采取双重标准和将人权问题政治化。中方主张所有国家恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重其他国家主权和独立，摒弃以人权为借口干涉别国内政、损害别国主权、破坏国际合作的做法。

陈旭指出，提案国无视斯里兰卡政府为促进和保护人权所做努力和取得的成就，无视斯里兰卡人民意愿，打着人权幌子干涉斯里兰卡内政，破坏斯里兰卡发展稳定的大好局面。这不是为了促进和保护人权，而是将人权问题政治化的典型例子。人权理事会不应助长这一危险倾向。为了维护《联合国宪章》宗旨和原则，维护联大有关决议确立的原则，中国代表团要求对上述决议草案进行表决并将投反对票，并呼吁人权理事会成员国共同反对该决议草案。

巴基斯坦也对决议草案提出表决，指出提案国无视斯里兰卡与联合国人权机制合作以及推进国内和解进程所做努力，未反映恐怖主义对斯里兰卡人民的危害，在联合国财政紧张的情况下仍要求人权高专办花费大量资金用于本不应开展的工作。俄罗斯、古巴、委内瑞拉、菲律宾、玻利维亚等国代表发言反对该决议草案，表示有关提案国将人权问题政治化，充满偏见和敌意，严重干涉斯里兰卡内政。

斯里兰卡代表表示，坚决反对该决议草案，决议草案歪曲事实，对斯进行无端指责，严重违反《联合国宪章》，违反主权平等和不干涉内政原则，将对斯和平与发展带来严重负面影响，也将构成恶劣先例，其他发展中国家将来也可能受到类似伤害。

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