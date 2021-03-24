新华社洛杉矶3月23日电 题：多重因素共振 国际海运高峰压力难缓解

新华社记者黄恒

去年下半年以来，国际海运市场集装箱供应趋于紧张，海运价格高企。具有代表性的美国主要港口正承受历史性海运高峰压力。一些业内人士认为，受到新冠疫情、集装箱短缺和贸易复苏等因素影响，预计国际海运高峰压力短期难缓解，海运价格将继续高企。

加利福尼亚州长滩港运营总监马里奥·科尔德罗日前接受记者采访时说，疫情是港口货物激增、海运压力增加的主要原因之一。

疫情影响下，美国消费者购买喜好由线下转向线上，对卫生防护设备、家用办公设备和家用健身器材的需求猛增，而这些产品主要来自亚洲。同时，不少港口工作人员感染新冠病毒，也影响了港口工作效率。

加州南部的圣佩德罗湾港区包括美国前两大集装箱港洛杉矶港和长滩港，是美国最大港口综合体。科尔德罗说，2020年7月起，长滩港和洛杉矶港的月进出口货物总量便不断刷新建港100多年来的纪录。今年2月，长滩港和洛杉矶港处理货物数量同比增幅均超过40%，是历史上最繁忙的2月。

当前海运高峰压力背后的另一瓶颈是集装箱短缺。

2月，洛杉矶港和长滩港进口同比增幅均超过50%，出口则同比分别减少24.73%和4.9%，导致空箱量同比暴增。船只平均等候卸货周期从此前的3至5天延长到7至10天，迫使不少海运公司将班轮目的地改为美国西海岸其他港口。

入港时间延长进一步加剧集装箱短缺，助推海运价格上涨。科尔德罗说，货主使用40英尺集装箱的海运成本已经比2019年时翻倍。

经营数码货运平台BestFreightSearch的经理特勒奇认为，大量空箱滞留美国等地，无法及时回到亚洲，而从亚洲进口的海运价格较以往上升数倍。“一箱难求”现象正带来供货短缺、需求上升、价格上扬等连锁反应。

巴拿马国际海事大学荣誉教授冈萨雷斯认为，国际贸易已经开始复苏，油价上升和集装箱短缺导致运费上涨，预计海运价格将维持高位。

科尔德罗预计，2021年第一季度将是长滩港历史上最繁忙的季度，乐观预计这种情况也要到夏季才能缓解。另一些物流专家则认为，海运高峰可能贯穿整个夏季。

特勒奇认为，全球海运困局的持续时间可能超过半年。（参与记者：苏津）

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