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“人民幸福生活是最大的人权”

——写在联合国人权理事会第46届会议闭幕之际

易凡
2021年03月24日10:15 | 来源：人民网-国际频道
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在刚刚结束的联合国人权理事会第46届会议期间，各国代表展开热烈讨论，一些争论归根结底，是到底什么是人权的问题。中国在这一问题上立场清晰：习近平总书记在向纪念《世界人权宣言》发表70周年座谈会所致贺信中指出，人民幸福生活是最大的人权。中国奉行以人民为中心的人权理念，把生存权、发展权作为首要的基本人权，协调增进全体人民的经济、政治、文化、社会和环境权利，全面参与全球人权治理，交出了一份出色的中国人权答卷。

脱贫致富齐奔小康。2020年，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，现行标准下贫困人口全部脱贫，消除了绝对贫困，这是中国人权事业取得巨大进步的标志。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，全国各族人民携手并进，一同全面建成小康，一同迈向共同富裕。在这一进程中，一个也不能少，一个也没有少。中国新疆维吾尔自治区的情况很有代表性：自治区成立60多年来经济总量增长了200多倍，经济社会发展取得了前所未有的历史性成就，各民族人民生活质量不断提高、基本权利得到有力保障。中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为发展中国家提供力所能及的减贫帮助，是名副其实的世界减贫事业推动者。

抗击疫情生命至上。面对新冠疫情大考，中国“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”，争分夺秒开展科研攻关，勠力同心实施联防联控，最大程度保障了生命权和健康权等基本人权。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，率先实现复工复产，保障人民群众通过劳动获得收入、追求美好生活的权利。中国秉持人类命运共同体理念，第一时间向世卫组织通报疫情并公布病毒基因序列信息，向其他国家分享防控和诊疗方案、派遣医疗专家组、提供在华采购医疗物资便利、捐赠疫苗，彰显大国人道主义担当，为全球抗疫贡献了积极力量。

绿水青山造福人民。中国生态环境保护事业取得历史性成就，近年来污染治理力度之大、制度出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有。中国积极提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，并在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中开辟专章阐述推动绿色发展、促进人与自然和谐共生的具体举措。十月，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在春城昆明召开，中国愿与各国一道，推动保护好地球这一人类共同家园。享有美好环境是每一个人的权利，保护自然生态是全世界的共同责任，中国正不断用实际行动践行中国传统哲学所推崇的“立己达人”理念。

经过不懈探索和努力，中国真正做到了让发展成果更多更公平惠及全体人民，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，走出一条中国特色人权发展道路。同时积极同各国一道，推动建立公平、公正、开放、包容的全球人权治理体系，共同构建人类命运共同体，让世界变得更加美好。“十四五”期间，中国将踵事增华、踔厉前行，继续坚定不移推进本国人权事业发展，并为国际人权事业贡献中国力量。

（作者系国际问题观察员）

(责编：苏缨翔、刘慧)

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