参与“中日韩城市更新概况及案例分享研讨会”的嘉宾。中日韩三国合作秘书处供图

人民网首尔3月24日电 （记者马菲）中日韩三国合作秘书处23日在线举办“中日韩城市更新概况及案例分享研讨会”。来自中国城市规划设计研究院、日本明治大学及高松市城市建设局、韩国国土研究院及釜山市影岛区都市再生与革新中心的专家们参与了研讨。

三国专家分别介绍了各自国家城市更新的政策、特点、规划及施行经验。中国城市规划设计研究院城市更新研究所副所长范嗣斌表示，中国城市更新发展至今，更加注重社会性、文化性、市场性和可持续性，体现了“以人为本”的发展理念。日本明治大学政治与经济学院教授野泽千绘介绍了日本城市更新的三个主要形式，即“大规模复合开发式”“方便行走式”“小型集中开发式”。 韩国国土研究院都市再生研究中心主任朴廷恩表示，韩国城市更新计划以住宅区振兴、社区再开发和发展当地经济为核心。

与会专家还通过案例分享，向大众展示了三国在城市更新领域取得的成就。中国城市规划设计院历史文化名城研究所所长鞠德东以北京历史文化街区崇雍大街改造为例，介绍了人本理念在城市更新中的具体应用，并表示因此成功实现了保护当地历史文化、发展商业、提升交通便利性及改善居住环境的“多赢”目标。日本高松市城市建设局副局长板东和彦通过介绍高松站和丸龟町商业街在改造中引入政企合作、土地所有权和使用权分离、土地所有者和租户新型合作关系等理念，强调制度创新的巨大推动作用。韩国釜山市影岛区都市再生与革新中心主任裴连汉介绍影岛区通过专门的创业平台推广传统工业技术，在改善居住环境的同时，将日渐衰败的造船工业用地成功改造成海洋工业创新基地。

中日韩三国合作秘书处秘书长道上尚史表示，城市发展历史不尽相同，国家和城市更新中亟待解决的问题和相应的解决方案也自然不同。中日韩三国作为东亚经济发展的重要引擎，就各自城市发展和更新的问题与经验互学、互补、互鉴，不仅可为三国各自经济社会发展提供动力，也将为地区其他国家提供发展经验，助力后疫情时代各国经济复苏。秘书处将继续支持三国官员、专家、企业和行业组织在专门领域的交流与合作，推动政策对接、产业融合，造福三国民众。

此次研讨会是中日韩三国合作秘书处成立十周年纪念活动之一。中日韩三国合作秘书处系由中国、日本和韩国于2011年共同成立的国际组织，旨在加强三国合作关系，促进东亚地区和平、稳定与繁荣。

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