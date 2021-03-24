3月23日，全球能源互联网发展合作组织在京正式发布“能联全球”平台。全球能源互联网合作组织供图

人民网北京3月23日电 （记者暨佩娟）3月23日，全球能源互联网发展合作组织在京正式发布“能联全球”平台，这是世界上首个致力于推动全球能源电力发展合作的数字化平台。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长刘振亚表示，全球能源互联网是促进人类可持续发展的全球性解决方案，不仅能够解决能源、气候、环境、资源等问题，而且对基础设施建设、产业升级、科技创新、经济增长具有巨大推动作用，将为相关国家和行业企业带来重大发展机遇。

刘振亚指出，“能联全球”平台以推动绿色能源全球互联为目标，着力打造覆盖全球、跨界融合、协同创新、共建共享的全球能源互联网“合作圈”，为各国政府、国际组织、企业机构提供项目、技术、资金等方面的综合服务，打造共促绿色低碳发展的全球网络、加快全球能源互联网建设的创新载体以及价值共创、互利共赢的合作平台，让全球能源互联网建设更经济、更便捷、更高效。

几内亚能源部部长娅塔拉在平台发布活动上表示，“能联全球”平台致力于推动清洁能源全球大规模开发、输送和使用。借此平台，几内亚、刚果（金）、埃塞俄比亚、埃及等国的能源将可提供给整个非洲大陆甚至全世界。

布基纳法索能源与矿业部长巴希尔·伊斯梅尔·韦德拉奥戈视频致辞表示，让全球能源互联网在全球范围内连接各国，以绿色、可负担的方式，使人人都能用上可靠、可持续的电力，这一伟大的想法来自中国，我们应该祝贺和支持。

上海合作组织秘书长诺罗夫视频致辞表示，“能联全球”平台的机制有利于切实改善参与国能源供应体系，促进现代能源基础设施建设以及推广跨境项目，为上合组织成员国与合作组织开展有效合作创造了新的机遇。希望上合组织成员国基于全球能源互联网发展合作平台在能源领域进一步开展互利合作。

据了解，“能联全球”平台依托合作组织项目资源、研究成果、资讯数据、会员网络及国际合作体系五大优势，集项目推动、交流合作、资源共享、会议服务等功能于一体，贯穿全球能源互联网规划、投资和建设等环节，促进需求对接与资源共享，打造能源电力领域平台经济的新引擎。平台将赋能全球能源电力基础设施建设与绿色低碳转型，聚焦电力互联互通、清洁开发、低碳高效等领域，提供项目展示、投资指引、定制咨询、宣传推介的“一站式”项目推动服务，为项目寻找技术和资金，为投资者匹配优质项目，推动全球能源互联网在世界范围加速落地。

据了解，平台面向各方开放，政府部门可以发布招商引资、发展规划、政策法规等信息；企业可以推广自身品牌，跟踪行业动向，寻找市场机会；金融机构可以获取投资机遇，提供投融资服务；智库、高校、国际组织可以发布最新研究动向及成果，为规划研究、项目咨询提供智力支持。用户通过平台线上交互信息、线下对接洽谈，实现互利共赢。

(责编：苏缨翔、刘慧)