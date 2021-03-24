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一年后，她为说“中国病毒”道歉

斯基
2021年03月24日09:18 | 来源：国会山报
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美国《国会山报》报道，当地时间22日，美国广播公司主持人梅根·麦凯恩(Meghan McCain)发布推特，为她一年前有关“中国病毒”说法一事道歉了。

梅根·麦凯恩在推特中称：“我谴责针对亚裔美国人社区的暴力和谩骂。毫无疑问，唐纳德·特朗普的种族主义言论助长了许多此类攻击，我对过去任何助长了这一行为的言论表示歉意。”

梅根·麦凯恩推特截图

梅根·麦凯恩曾先后在美国广播公司、福克斯新闻等媒体工作，长期活跃于电视节目上。最近为人们所熟知的是，一个月前她曾怒斥美国过敏症和传染病研究所所长福奇，称他“不懂科学”，呼吁白宫找个懂科学的人来取代福奇。

去年3月，麦凯恩作为联席主持人参加《观点》节目，该节目引用了美国前总统特朗普使用的“中国病毒”说法。麦凯恩称，人们对特朗普给新冠病毒起绰号的担心有点过头了，这是让特朗普连任的一个好方法。

梅根·麦凯恩参加《观点》栏目 视频截图

事情过去整整一年后，麦凯恩终于为相关言论道歉。不过，其道歉时机颇为微妙。

据《国会山报》报道，一方面，麦凯恩当初的视频最近被扒了出来，引发公众强烈关注；另一方面，近期针对美国亚裔社区的暴力和种族仇恨事件愈演愈烈。麦凯恩此时道歉，颇有重压之下“不得已而为之”的意思。

报道称，亚裔美国人认为，将新冠病毒称为“中国病毒”或其他带有种族主义的称呼，比如“功夫流感”，极大助长了针对亚裔社区的暴力事件。

最近几周，美国各地发生了一连串反亚裔袭击事件：加州旧金山，一名亚裔老年人在等红绿灯时，被一名白人男子无端袭击；洛杉矶，一座主要服务于亚裔美国人社区的佛教寺庙被放火烧毁。随后，纽约、芝加哥、亚特兰大等美国多个城市爆发“停止仇恨亚裔”抗议活动。

“停止仇恨亚裔”游行 图源：纽约时报

在麦凯恩道歉之前，3月16日，美国佐治亚州亚特兰大市发生连续枪击案件，8名死者中6人为亚裔。美国副总统哈里斯承认，种族主义、仇外心理、性别歧视在美国真实存在。

22日，外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹应询表示，亚特兰大市发生的连续枪击案中，有一名遇难者是中国公民，我们对此感到痛心。中方要求美方尽快依法严惩凶手，还死者及其家人公道。

华春莹指出，疫情发生以来，上一届美国政府散播虚假信息和种族歧视仇恨言论，直接导致的恶果就是在美亚裔饱受系统性种族歧视和仇恨犯罪摧残。美方既要有直面问题的勇气，也要有解决问题的决心。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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