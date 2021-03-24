人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国总统拜登呼吁禁止攻击型武器

2021年03月24日08:50 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿3月23日电 （记者张梦旭）在美国科罗拉多州博尔德市发生大规模枪击惨案后，美国总统拜登23日呼吁在全美范围内禁止攻击型武器。拜登在白宫发表讲话说：“我认为必须采取常识性的步骤来拯救生命，一分钟也不能多等了，更不用说一个小时了。”他敦促美国众议院和参议院拿出行动。拜登还呼吁参议院批准众议院已经通过的将堵住购枪背景检查法律漏洞的法案。

美国参议院司法委员会23日举行了一场听证会，主题为“减少枪支暴力的合宪与常识步骤”。这是计划举行的讨论如何减少枪支暴力的系列听证会的第一场。拜登说：“我们可以禁止攻击型武器和高容量弹夹。”他提到他本人当年在担任参议员和参议院司法委员会主席时曾参与草拟过类似法案。那项法案在1994年获得通过，但未能获得延续而在10年后到期失效。

当地时间22日下午，一名持枪歹徒在科罗拉多州博尔德一家超市内杀害了10人，包括一名警察。新嫌犯作案动机至今还不明确。博尔德市警察局长哈洛德23日早晨在记者会中指出，21岁凶嫌阿利萨案发后腿部中弹并遭逮捕，目前遭到10项谋杀罪名起诉。科罗拉多州州长波利斯在23日记者会上说：“对于这名为非作歹的人，我们将究责到底。”

据报道，死者的年龄从20岁到65岁不等，包括51岁的警察埃里克·塔利。另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，拜登当天下令白宫及全美联邦大楼、军事哨所等建筑降半旗，以向枪击案受害者致哀。

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部