人民网华盛顿3月23日电 （记者张梦旭）在美国科罗拉多州博尔德市发生大规模枪击惨案后，美国总统拜登23日呼吁在全美范围内禁止攻击型武器。拜登在白宫发表讲话说：“我认为必须采取常识性的步骤来拯救生命，一分钟也不能多等了，更不用说一个小时了。”他敦促美国众议院和参议院拿出行动。拜登还呼吁参议院批准众议院已经通过的将堵住购枪背景检查法律漏洞的法案。

美国参议院司法委员会23日举行了一场听证会，主题为“减少枪支暴力的合宪与常识步骤”。这是计划举行的讨论如何减少枪支暴力的系列听证会的第一场。拜登说：“我们可以禁止攻击型武器和高容量弹夹。”他提到他本人当年在担任参议员和参议院司法委员会主席时曾参与草拟过类似法案。那项法案在1994年获得通过，但未能获得延续而在10年后到期失效。

当地时间22日下午，一名持枪歹徒在科罗拉多州博尔德一家超市内杀害了10人，包括一名警察。新嫌犯作案动机至今还不明确。博尔德市警察局长哈洛德23日早晨在记者会中指出，21岁凶嫌阿利萨案发后腿部中弹并遭逮捕，目前遭到10项谋杀罪名起诉。科罗拉多州州长波利斯在23日记者会上说：“对于这名为非作歹的人，我们将究责到底。”

据报道，死者的年龄从20岁到65岁不等，包括51岁的警察埃里克·塔利。另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，拜登当天下令白宫及全美联邦大楼、军事哨所等建筑降半旗，以向枪击案受害者致哀。

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