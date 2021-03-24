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习近平致电祝贺通伦当选老挝国家主席

李克强致电祝贺潘坎当选老挝政府总理

2021年03月24日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月23日电  3月23日，中共中央总书记、国家主席习近平致电老挝人民革命党中央总书记通伦，祝贺他当选老挝国家主席。

　　习近平在贺电中指出，中老是山水相连的友好邻邦，建交60年来，两党两国关系乘风破浪、历久弥坚。近年来，中老传统友好实现新发展，战略互信取得新提升，务实合作迈出新步伐，双边关系进入构建命运共同体新时代。去年以来，我们携手抗击新冠肺炎疫情，生动诠释了中老命运共同体精神，巩固深化了兄弟般友好情谊。

　　习近平强调，当今世界正面临百年未有之大变局，中老关系处于承前启后关键时期。我高度重视中老关系发展，愿同通伦总书记、国家主席一道努力，进一步巩固和拓展中老全面战略合作，增进两国人民福祉和友谊，推动中老命运共同体建设不断迈上新高度。

　　同日，国务院总理李克强致电祝贺潘坎当选老挝政府总理，表示愿与潘坎总理共同努力，不断充实全面战略合作内涵，推动构建中老命运共同体事业不断取得新进展。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月24日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)

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