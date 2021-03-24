人民网新德里3月23日电 （记者胡博峰）近日，某印度媒体刊登印国家安全顾问委员会成员的涉疆错误文章，散布中国新疆存在所谓“种族灭绝”“强迫劳动”“压制宗教自由”的谎言，试图挑拨中国民族关系和中国与伊斯兰国家之间的关系，公然干涉中国内政。中国驻印度使馆发言人就此发表严正声明，对该媒体和作者错误言论表示强烈不满和坚决反对，并阐明中方原则立场。

一、一段时间以来，个别国家在涉疆问题上不断编造世纪谎言，诬蔑抹黑中国新疆的反恐和去极端化努力。所谓新疆“种族灭绝”“强迫劳动”“压制宗教自由”等说法是对中国毫无底线的抹黑攻击，是美西方少数政客、媒体、学者沆瀣一气、串连炮制的一出丑恶闹剧。

过去60多年来，新疆经济总量增长了200多倍，人均预期寿命从30岁提高到72岁。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口增长25.04%，明显高于汉族人口2.0%的增幅，过去40多年来，中国新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。请问，世界上有这样的“种族灭绝”吗？

二、新疆地区的大门始终是敞开的。百闻不如一见，公道自在人心。近年来已有100多个国家的1200多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士等访疆，他们认为自己在新疆的所见所闻同一些西方媒体的报道和政客的指责完全不同。法国作家维瓦斯写了一本书，名为《维吾尔假新闻的终结》，他用两赴新疆的亲身经历讲述了繁荣稳定的真实新疆，建议印度有识之士不妨看看这本书。

一些人宁愿相信少数人编造的谎言，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声，不愿正视新疆地区发展进步的基本事实。请问本文的作者去过新疆吗？建议他认真了解什么是事实真相，而不要人云亦云，充当少数西方国家的“传声筒”。

三、涉疆问题的实质是反暴恐、去极端化、反分裂问题。“东突”组织长期从事危害中国国家安全活动，妄图将新疆从中国分裂出去。该印媒公然刊发“东突”旗帜图片，为暴恐分裂势力张目，我们对此感到震惊和不可思议。

前些年，新疆地区发生了上千起暴恐案件，成百上千的无辜民众受到伤害。面对这样的形势，中国政府坚决打击恐怖主义，同时开展预防性反恐，通过教育的方式实现去极端化。新疆已连续4年多未发生暴恐案件，人民的生命财产和国家的安全利益得到保障。

新疆根本不存在所谓“再教育营”。新疆依法设立的职业技能教育培训中心属于学校性质，与其他国家设立的“转化和脱离项目”或“去极端化中心”没有本质区别，目的是为了从源头上消除恐怖主义、宗教极端主义，完全符合《联合国全球反恐战略》《联合国反暴力极端主义行动计划》等一系列反恐决议的原则和精神。

所谓“中国新疆拆除大量清真寺”纯属造谣污蔑。事实是，新疆的清真寺大多数建于20世纪80-90年代甚至更早，很多已成危房，严重威胁穆斯林群众的人身安全。近几年，中国通过新建、迁建、扩建等措施，很好地解决了清真寺危房问题，清真寺建筑更加安全。这从一个侧面体现了中国政府依法保护公民宗教信仰自由，各族人民依法享有的宗教信仰自由得到了充分保障。

四、新疆事务纯属中国内政，中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。中方坚决反对和完全拒绝少数西方国家借涉疆问题攻击抹黑中国，干涉中国内政，并对上述国家有关实体和个人予以反制。一些国家自封人权“判官”，热衷充当别国人权事业的“教师爷”，将“人权”作为横行霸道、政治操弄的工具，同时极力掩饰本国人权斑斑劣迹。希印有关媒体和人士独立思考，对少数西方国家借人权问题干涉别国内政、遏制发展中国家发展的行径保持清醒认识，切实尊重中方核心利益和重大关切，客观看待新疆经济社会发展成就，停止散播错误言论。

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