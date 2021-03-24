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挪威拟阻止罗罗向俄出售发动机制造企业

2021年03月24日08:15 | 来源：新华网
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挪威政府官员23日说，出于国家安全考虑，将阻止英国罗尔斯罗伊斯（罗罗）公司将其位于挪威的一家发动机制造子公司卖给一家俄罗斯企业。

挪威司法大臣莫妮卡·梅兰当天在议会发言时说：“我们现在掌握了足够多的信息，由此得出结论，有必要阻止这家公司出售给一个与我们没有安全领域合作的国家所控制的企业。”

梅兰提到的公司为卑尔根发动机公司。这家公司位于挪威西海岸，自1999年起为罗罗所有。该公司拥有近千名员工，生产船舶用发动机等产品，客户包括挪威海军及全球航运企业等，2019年营业额为3.32亿美元。

罗罗2月宣布，计划以1.5亿欧元（约合1.78亿美元）的价格将卑尔根发动机公司出售给俄罗斯运输机械控股公司。挪威政府本月9日说已经叫停这笔交易，将评估交易在安全领域可能产生的影响。

俄罗斯驻挪威大使馆10日说，挪威方面叫停交易的决定表明挪威存在反俄情绪，俄方对此深表关切。

罗罗2月宣布售卖计划时说，这是该企业应对新冠疫情冲击所采取的措施之一。这家老牌航空发动机制造商在疫情期间业绩遭受重挫。疫情期间飞机制造商空中客车和波音的越洋大飞机没有新买家，罗罗也就失去了重要订单来源，财务状况持续恶化。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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